Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России цены на недвижимость могут вырасти на 25%

В Совете Федерации считают, что цены на недвижимость в России в течение двух ближайших лет могут увеличиться на 25%. Об этом пишет газета «Известия».
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с чего всё началось

Оценка на четверть: ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
Известия05 февраля в 16:01

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«25% за два года — это не предел»: о росте цен на жильё

REGNUMвчера в 03:40

Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Известия05 февраля в 17:04

Цены на жилье вырастут на 25%. Зато дольщики будут в безопасности

Телеканал 360°06 февраля в 11:15

Эксперты оценили потенциальный рост цен на жилье в России

РБК06 февраля в 06:43

РАСК прогнозирует рост цен на жилье в России на 13-15%

РИА Новости06 февраля в 03:43

«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть

ТАСС05 февраля в 18:53

В Госдуме оценили вероятность повышения цен на жильё на 25%

RT на русском06 февраля в 13:41
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:52, Ашберн
Происшествия

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета

РЕН ТВ вчера в 20:07
Общество

В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря

Торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 состоялась в субботу в немецком Пенемюнде.
РИА Новости 09:08
Общество

Ульяновский губернатор опроверг сообщения о взрыве атомного реактора

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию с требованием найти и наказать авторов фейка о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.
РИА Новости 10:02
Происшествия

В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
BFM.ru 01:46
Экономика

Всемирный банк оценил влияние уровня ожирения населения на экономику

ТАСС вчера в 09:08
Происшествия

Таиланд впервые объявил число пострадавших при стрельбе

По уточненным данным, 21 человек пострадал, 17 были убиты. Еще 16 граждан военнослужащий продолжает удерживать в заложниках.
Lenta.ru 10:25
Армия и оружие

Глава МИД Дании посетил район ООС в Донбассе

Датская делегация во главе с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом посетила район проведения Операции объединенных сил (ООС).
ФАН 09:20
Политика

Два экс-беркутовца вернулись в Киев после обмена пленными в Донбассе

Двое из пяти экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", которые участвовали в обмене в Донбассе, вернулись в Киев, сообщил в субботу адвокат обвиняемых экс-беркутовец Александр Горошинский.
РИА Новости 09:05
Экономика

Россия отказалась дать Белоруссии скидку на нефть

Козак отметил, что объемы и цена поставок нефти на белорусские НПЗ будут и дальше обсуждаться на уровне хозяйствующих субъектов, а правительство России будет способствовать достижению коммерческих договоренностей между потребителями Белоруссии и российскими нефтяными компаниями.
Lenta.ru вчера в 14:02
Технологии

Илон Маск высмеял проблемы безопасности WhatsApp

Известный изобретатель и миллиардер Илон Маск посмеялся над проблемам безопасности популярного приложения WhatsApp.
Pravda.Ru вчера в 08:02
Авто

Nissan показал «заряженные» версии Pathfinder и Qashqai

Отличия Pathfinder N-Treck от стандартной модели заключаются в черной решетке радиатора, ином диффузоре, других дверных ручках и корпусах боковых зеркал.
Letnews.ru вчера в 02:57
Экономика

Названы регионы с самой дешевой и дорогой водкой в России

Самая дешевая водка в России продается в Удмуртии, Мордовии и Вологодской области.
РБК вчера в 00:53
Политика

Зеленский пригласил папу Римского на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Газета.Ru 08:39
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС вчера в 07:48
Шоу-бизнес

В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов

Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:00
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец 05:13
Происшествия

В Самаре нашли пропавшую школьницу

РИА Новости 10:02
Фигурное катание

Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
News.ru вчера в 11:29
Политика

Основные свидетели по делу об импичменте Трампу уволены

Президент США Дональд Трамп уволил двух ключевых свидетелей по делу об импичменте — главного эксперта по Украине в Совете национальной безопасности (СНБ) подполковника Александра Виндмана, а также посла США в Европейском союзе Гордона Сондленда.
REGNUM 04:34
Происшествия

Путин разрешил задержанным звонки любым родственникам

Президент подписал закон, который добавляет родственников в круг тех, кому задержанный полицией может позвонить и сообщить о факте задержания и своем месте нахождения.
Российская газета 06 февраля в 13:29
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева и Оскар Кучера раскроют диагноз дочери Любови Успенской в шоу «Звезды сошлись»

Лера Кудрявцева и Оскар Кучера раскроют реальный диагноз дочери 65-летней Любови Успенской Татьяны Плаксиной, которая на всю страну за гонорар обвинила певицу в жестоком обращении.
Актуальные Новости 01:28
Здоровье

Назван основной симптом жировой болезни печени

При жировой болезни печени ткань органа перерождается в жировую.
Соловей.Инфо 03:42
Общество

Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Газета.Ru вчера в 21:21
Технологии

Артём Здунов встретился с молодыми исследователями Дагестана

Как сообщили «Лезги газет» в пресс-службе Администрации Главы и Правительства РД, премьер-министр республики Артем Здунов провел встречу с дагестанскими молодыми исследователями.
Лезги газет 10:09
Общество

Обвиненного в убийствах ветеранов медбрата проверили на детекторе лжи

Медбрата Кировского областного госпиталя, которого обвиняли в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи.
Lenta.ru 05:15
Футбол

«Краснодар» проиграл свой первый матч на сборах

Блокнот Краснодар 00:29
Армия и оружие

На Кольском полуострове разместят «охотников за гиперзвуком»

На Кольском полуострове расширяют возможности перехвата ракет потенциального противника.
Pravda.Ru вчера в 16:46
Спорт

Лыжник Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
Коммерсантъ 10:28
Общество

Украинский министр с «низкой» зарплатой купила в Киеве квартиру

Квартира площадью 46,6 кв. м. была приобретена Новосад, согласно данным декларации, 3 февраля у общества с ограниченной ответственностью «Дисбуд» по цене 944 200 гривен (или $38 480 тысяч).
REGNUM 02:03
Футбол

Джикия раскритиковал судейство в матче с «Партизаном»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия после первого тайма матча Кубка Париматч Премьер против «Партизана» прокомментировал ход игры.
Спорт-Экспресс 07:05
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