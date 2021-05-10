«Известия»: в 2025 году может начаться мировой финансовый кризис
К 2025 году в мире наступит новый глобальный экономический кризис, сообщают российские СМИ. Циклический спад эксперты ожидают в случае реализации двух возможных сценариев развития мировой экономики.В источнике
С чего всё началось
Согреть и перегреть: новый мировой кризис прогнозируют в 2025 году
По мнению экономистов, нынешнее монетарное стимулирование сильно разгонит рынки, что со временем приведет к их перегреву. И «охладить» экономику под силу будет только очередному циклическому спаду. Эксперты допускают, что в развитых странах он может начаться и раньше.
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