Центробанк РФ разработал ряд мер по использованию финансового рынка для повышения благосостояния людей, рассказал в интервью «Известиям» руководитель Службы Центробанка по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаил Мамута.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем заявил, что Минские соглашения не могут быть выполнены "на условиях РФ", сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
Высокомерие и невежество главы МИД Британии Лиз Трасс на встрече с коллегой Сергеем Лавровым привели к дальнейшему ухудшению отношений с Россией, написала в статье для интернет-журнала Spiked обозреватель Мэри Дежевски.