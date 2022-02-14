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«Известия»: в ЦБ выступили за предоставление каникул на полгода по любым потребкредитам

Банк России создал комплекс мер по поддержке людей с невысокими доходами, среди которых введение закона о кредитных каникулах.
URA.Ru
Центробанк РФ разработал ряд мер по использованию финансового рынка для повышения благосостояния людей, рассказал в интервью «Известиям» руководитель Службы Центробанка по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаил Мамута.
Известия
Сейчас право на отсрочку или снижение платежей уже имеют ипотечные заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
ТАСС
Во-вторых, в будущем будет введён специальный вклад, который — в дополнение к любым стандартным вкладам — смогут открывать россияне с небольшими доходами.
Общественная служба новостей

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Центробанк разработал меры для повышения уровня жизни россиян
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