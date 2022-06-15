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«Известия»: в ФРГ считают губительным нефтяное эмбарго России

Член комитета бундестага ФРГ по защите климата и энергетике Штеффен Котре заявил о том, что эмбарго на российскую нефть губительно для экономики Германии.
RT на русском
«Альтернативы есть, но для полноценного замещения потребуется время, поскольку у стран-поставщиков есть долгосрочные контракты с другими заказчиками. Поиск новых и более дорогих экспортеров займет год или два», — добавил политик.
Известия
Совет ЕС 3 июня принял шестой пакет санкций против РФ, включающий отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России.
ТАСС
В интервью «Известиям» депутат также рассказал о том, как антироссийские санкции влияют на промышленность ФРГ и шансах Германии стать снова посредником в переговорах РФ и Украины.
Известия

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Член бундестага Котре: отказ от российских энергоносителей губителен для экономики ФРГ
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«Санкции наносят ущерб Германии, а не России»
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