«Альтернативы есть, но для полноценного замещения потребуется время, поскольку у стран-поставщиков есть долгосрочные контракты с другими заказчиками. Поиск новых и более дорогих экспортеров займет год или два», — добавил политик.
"С нетерпением ожидаем очередного пакета европейских санкций и великих санкционных решений grandfather Joe [президента США Джо Байдена], по поводу которых авторы этих самых санкций сразу начинают придумывать схемы обхода", - написал Медведев в Telegram-канале во вторник.
Президент России Владимир Путин большую часть своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) посвятит задачам экономического развития, стимулирования деловой активности и укрепления внешних торгово-инвестиционных связей России.
"В рамках имеющегося финансирования предусматривается увеличить количество работ, направленных на развитие орбитальной группировки гражданского и двойного назначения – в первую очередь (исходя из доступного в рамках перераспределения финансирования) на метеорологические спутники и радиолокационные аппараты дистанционного зондирования Земли", — отметили в "Роскосмосе".
Издание TMZ сообщает, что знаменитая Бритни Спирс вышла замуж за Сэма Асгари, подписав брачный договор, согласно которому супруг не имеет права претендовать на состояние супруги, о чем пишет информационный источник "Центральная служба новостей".