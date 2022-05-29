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«Известия»: в РФ предложили отменить подоходный налог при продаже жилья для семей с детьми

Крупная риелторская компания «Этажи» предложила отменить подоходные налог для некоторых россиян при продаже жилья.
Lenta.ru
В России предложили отменить подоходный налог при продаже единственного жилья для семей с несовершеннолетними детьми или если квартира досталась в наследство.
Известия
Сегодня при продаже недвижимости граждане обязаны уплатить налог на доходы физлиц в размере 13% — если квартира находится в собственности менее трех лет.
Известия
По словам директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, в частности, льгота предоставляется в случае покупки другого жилья в срок до 30 апреля следующего после продажи года, при этом новая квартира должна быть больше по площади проданной.
Известия

Подробнее о событии

«Известия»: подоходный налог предложили отменить при продаже жилья для семей с детьми в РФ
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Сдельный совет: в РФ хотят отменить налог при продаже жилья для семей с детьми
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