По словам директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, в частности, льгота предоставляется в случае покупки другого жилья в срок до 30 апреля следующего после продажи года, при этом новая квартира должна быть больше по площади проданной.
Самые богатые американцы Илон Маск (Tesla, SpaceX), Джефф Безос (Amazon) и Билл Гейтс (Microsoft) понесли убытки в размере $115 млрд за последние пять месяцев, следует из индекса миллиардеров Bloomberg.
Вооруженные силы России успешно решают задачи по взятию городов на территории Донбасса и Украины, которые должны были стать главной проблемой при проведении спецоперации, заявил в интервью RT экс-командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак.