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«Известия»: в России хотят увеличить денежные выплаты льготникам на 50%

Депутаты ЛДПР планируют в ближайшее время внести в Госдуму законопроект, который позволит увеличить ежемесячные выплаты льготным категориям граждан.
Газета.Ru
В пояснительной записке к документу говорится, что несмотря на ежегодную индексацию ЕДВ, выплаты не соответствуют реальному росту цен.
Lenta.ru
Документом предлагается увеличить на 50% размер ежемесячных выплат инвалидам войны, участникам ВОВ, ветеранам боевых действий, инвалидам, включая детей-инвалидов, лицам, пострадавшим вследствие воздействия радиации.
Известия
ЕДВ проиндексировали с 1 февраля 2022 года на 8,4%. Дополнительного пересчёта суммы пособий не планировали.
Om1.ru

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Российским льготникам могут на 50% повысить размер ежемесячных выплат
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