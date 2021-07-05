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«Известия»: в России могут упростить продажу квартир по ипотеке на маткапитал

Риелторы предложили упростить процесс продажи квартир, приобретенных в ипотеку с помощью материнского капитала. С таким предложением федеральная сеть риелторских агентств обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на письмо.В источнике

С чего всё началось

Бремя действия: в России хотят упростить продажу квартир с маткапиталом

В России хотят упростить продажу квартир с маткапиталом. Сегодня это сделать нелегко — реализация такой недвижимости возможна только после полного погашения ипотечного кредита для выделения долей на детей. Поэтому семьям сложно улучшать свои жилищные условия.
Известия17:01

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«Известия»: в России могут упростить продажу квартир по ипотеке на маткапитал

ТАСС21:20

Правительству предложили упростить продажу квартир с маткапиталом

Телеканал 360°21:05

В России решили упростить продажу квартир с маткапиталом

Известия18:13

Риелторы предлагают упростить продажу квартир с маткапиталом

Газета.Ru19:07

Риелторы предложили упростить продажу квартир с маткапиталом

URA.Ru18:34

В России хотят упростить продажу квартир с маткапиталом

РЕН ТВ17:24

В РФ предложили упростить продажу квартир с маткапиталом - Известия

Аргументы и Факты19:29
Интересное

«Ведомости»: правительство обсуждает повышение налоговой и акцизной нагрузки

Повышение НДПИ для металлургов уже проводилось в 2020 году, однако концепция донастройки подразумевает увеличение налоговой нагрузки на добычу тех видов сырья, для которых повышения не было, отмечают «Ведомости».
Коммерсантъ18:39

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В своей речи Пыллуаас выступил против ратификации пограничного договора между Эстонией и Россией, поскольку, по его утверждению, заключенный 101 год назад Тартуский мирный договор продолжает действовать.
ТАСС01:02

Khovar: 300 афганских военных отступили в Таджикистан после боёв с талибами

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RT на русском3 июля в 12:56

ЦБ не планирует отказываться от 10-рублевой монеты после обновления купюры

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Известия22:40