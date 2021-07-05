Риелторы предложили упростить процесс продажи квартир, приобретенных в ипотеку с помощью материнского капитала. С таким предложением федеральная сеть риелторских агентств обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на письмо.

Пятый канал Пятый канал Live24 Бийский рабочий Телеканал 360° Тверские ведомости Псковское агентство информации Известия Газета.Ru Deita.ru

С чего всё началось Бремя действия: в России хотят упростить продажу квартир с маткапиталом В России хотят упростить продажу квартир с маткапиталом. Сегодня это сделать нелегко — реализация такой недвижимости возможна только после полного погашения ипотечного кредита для выделения долей на детей. Поэтому семьям сложно улучшать свои жилищные условия. Известия 17:01