«Известия»: в России могут упростить продажу квартир по ипотеке на маткапитал
Риелторы предложили упростить процесс продажи квартир, приобретенных в ипотеку с помощью материнского капитала. С таким предложением федеральная сеть риелторских агентств обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на письмо.В источнике
С чего всё началось
Бремя действия: в России хотят упростить продажу квартир с маткапиталом
В России хотят упростить продажу квартир с маткапиталом. Сегодня это сделать нелегко — реализация такой недвижимости возможна только после полного погашения ипотечного кредита для выделения долей на детей. Поэтому семьям сложно улучшать свои жилищные условия.
Известия17:01