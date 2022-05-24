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«Известия»: в России могут ввести новый сбор с путешественников по стране

Издание выяснило, что Минтранс обсуждает с представителями отрасли введение сбора, средства с которого должны будут поступать в создающийся резервный фонд поддержки пассажиров.
Lenta.ru
В России могут ввести дополнительный сбор, который будут взимать с путешественников при оформлении авиабилетов по стране.
Lenta.ru
В правительстве понадеялись, что субсидии позволят сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года и предотвратят рост цен на авиабилеты.
Lenta.ru
В апреле стало известно, что российские авиакомпании будут получать ежемесячные госсубсидии, исходя из данных пассажирооборота.
Lenta.ru

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«Известия»: в России могут ввести новый сбор с путешественников по стране
Lenta.ru18:24
В России могут ввести новый сбор с авиапассажиров
Известия18:29
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