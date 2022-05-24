Lenta.ru«Известия»: в России могут ввести новый сбор с путешественников по странеИздание выяснило, что Минтранс обсуждает с представителями отрасли введение сбора, средства с которого должны будут поступать в создающийся резервный фонд поддержки пассажиров.Lenta.ruВ России могут ввести дополнительный сбор, который будут взимать с путешественников при оформлении авиабилетов по стране.Lenta.ruВ правительстве понадеялись, что субсидии позволят сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года и предотвратят рост цен на авиабилеты.Lenta.ruВ апреле стало известно, что российские авиакомпании будут получать ежемесячные госсубсидии, исходя из данных пассажирооборота.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событии«Известия»: в России могут ввести новый сбор с путешественников по странеLenta.ru18:24В России могут ввести новый сбор с авиапассажировИзвестия18:29Показать все источникиОценитьПоделиться