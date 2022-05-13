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«Известия»: в России ожидается падение спроса на офисных сотрудников

Рынок труда в России ждет переформатирование.
Lenta.ru
В частности, аналитики прогнозируют, что в стране ожидается падение спроса на офисных сотрудников, при этом количество предложений для представителей рабочих специальностей увеличится.
Lenta.ru
По данным доклада, конкуренция для «белых воротничков» находится в диапазоне от трех до девяти человек на место в зависимости от специальности, в то время как для «синих» — не превышает трех.
Известия
К «белым» — работники умственного труда: юристы, экономисты, бухгалтеры, менеджеры, административный персонал.
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ЦБ прогнозирует спад спроса на офисных работников
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