Lenta.ru«Известия»: в России ожидается падение спроса на офисных сотрудниковРынок труда в России ждет переформатирование.Lenta.ruВ частности, аналитики прогнозируют, что в стране ожидается падение спроса на офисных сотрудников, при этом количество предложений для представителей рабочих специальностей увеличится.Lenta.ruПо данным доклада, конкуренция для «белых воротничков» находится в диапазоне от трех до девяти человек на место в зависимости от специальности, в то время как для «синих» — не превышает трех.ИзвестияК «белым» — работники умственного труда: юристы, экономисты, бухгалтеры, менеджеры, административный персонал.ИзвестияЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЦБ прогнозирует спад спроса на офисных работниковУралПолит.Ru01:23Рабочий — класс: ЦБ прогнозирует падение спроса на офисных сотрудниковИзвестия17:01Самое цитируемоеЦентробанк предрек падение спроса на офисных сотрудниковФедералПресс23:27ЦБ: среди работодателей упал спрос на офисных сотрудников, но вырос на рабочихТелеканал 360°22:14ЦБ РФ: офисные специальности стали терять востребованность. Ямальским рабочим платят больше 200 тысяч в месяцЯмал-Медиа21:19ЦБ предупредил о падении спроса на офисных сотрудниковФАН18:08«Известия»: в России ожидается падение спроса на офисных сотрудниковLenta.ru00:59Показать ещёОценить52Поделиться