Lenta.ru«Известия»: в России ожидается падение спроса на офисных сотрудниковРынок труда в России ждет переформатирование.Lenta.ruК «синим воротничкам» относятся представители рабочих специальностей: сотрудники сферы производства, добычи сырья, строительства, сервиса.ИзвестияНа фоне ограничений, налаживания собственного производства прогнозируется повышенный спрос на представителей рабочих специальностей.ФАНБольшинство «синеворотничковых» специальностей испытывают дефицит кадров, подтвердила «Известиям» главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.ИзвестияЧитать далееСвернутьПодробнее о событииВ России ожидается падение спроса на офисных сотрудниковАБН02:24Рабочий — класс: ЦБ прогнозирует падение спроса на офисных сотрудниковИзвестия17:01Самое цитируемоеЦентробанк России прогнозирует падение спроса на офисных сотрудниковЭкономика сегодня02:23ЦБ предупредил о падении спроса на офисных сотрудниковФАН18:08ЦБ: среди работодателей упал спрос на офисных сотрудников, но вырос на рабочихТелеканал 360°22:14ЦБ РФ: офисные специальности стали терять востребованность. Ямальским рабочим платят больше 200 тысяч в месяцЯмал-Медиа21:19«Известия»: в России ожидается падение спроса на офисных сотрудниковLenta.ru00:59Показать ещёОценить73Поделиться