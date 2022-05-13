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«Известия»: в России ожидается падение спроса на офисных сотрудников

Рынок труда в России ждет переформатирование.
Lenta.ru
К «синим воротничкам» относятся представители рабочих специальностей: сотрудники сферы производства, добычи сырья, строительства, сервиса.
Известия
На фоне ограничений, налаживания собственного производства прогнозируется повышенный спрос на представителей рабочих специальностей.
ФАН
Большинство «синеворотничковых» специальностей испытывают дефицит кадров, подтвердила «Известиям» главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.
Известия

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В России ожидается падение спроса на офисных сотрудников
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«Известия»: в России ожидается падение спроса на офисных сотрудников
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