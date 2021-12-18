РИА Новости«Известия»: в России ожидается резкое подорожание кофе из-за общемирового дефицита зеренВ России ожидается существенное подорожание кофе в ближайшее время.РИА НовостиКофе на бирже подорожал почти до максимума за десять лет.ИзвестияВ Колумбии часть урожая погубили дожди, Эфиопия — на пороге гражданской войны, что чревато проблемами с производством.ИзвестияПричиной аналитики называют активизацию спроса на товары, рост цен на топливо, перераспределение объемов грузов между различными регионами и мировой торговый дисбаланс.ПРАЙМЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба Новостей78.ruПятый каналРЕН ТВГазета.RuNewInformЯмал-Медиа66.ruЭкономика сегодняНовые ИзвестияZnak.comПодробнее о событии«Известия»: в России ожидается резкое подорожание кофе из-за общемирового дефицита зеренРИА Новости02:12Зерно сомнения: россияне могут остаться без качественного кофеИзвестия16:02Самое цитируемоеМир столкнулся с кофейным кризисом из-за климата, конфликтов и ковидаРЕН ТВ22:17«Известия»: на рынке ждут дефицита кофе до 2023 года из-за проблем у ключевых экспортеровLenta.ru19:53Россиян предупредили о подорожании кофе из-за дефицита зерен во всем миреГазета.Ru18:31Россия может столкнуться с серьезным дефицитом кофе до 2023 годаФАН17:37Натуральный кофе может стать дефицитом к 2023 году в РоссииЭкономика сегодня23:46Показать ещёОценить82Поделиться