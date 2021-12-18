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«Известия»: в России ожидается резкое подорожание кофе из-за общемирового дефицита зерен

В России ожидается существенное подорожание кофе в ближайшее время.
РИА Новости
Кофе на бирже подорожал почти до максимума за десять лет.
Известия
В Колумбии часть урожая погубили дожди, Эфиопия — на пороге гражданской войны, что чревато проблемами с производством.
Известия
Причиной аналитики называют активизацию спроса на товары, рост цен на топливо, перераспределение объемов грузов между различными регионами и мировой торговый дисбаланс.
ПРАЙМ

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«Известия»: в России ожидается резкое подорожание кофе из-за общемирового дефицита зерен
РИА Новости02:12
Зерно сомнения: россияне могут остаться без качественного кофе
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