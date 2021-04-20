«Авангард» начал финальную серию с ЦСКА уверенной победой в гостях

«Авангард» создавал больше моментов, иногда уже и ЦСКА не мог выйти из зоны Но, несмотря на изменение характера игры, вторая шайба омичей получилась почти близнецом первой, только теперь с левого фланга приложился от души защитник Кирилл Готовец, уже ставший мини-открытием этого розыгрыша Кубка Гагарина (всего одна шайба за весь регулярный чемпионат — и теперь третья в плей-офф!).