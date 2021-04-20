«Известия»: в России предложили ввести прогрессивную шкалу энерготарифов
Союз потребителей Российской Федерации (СПРФ) выступил с предложением ввести в России прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения. Об этом в среду со ссылкой на письмо организации в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина сообщает газета "Известия".В источнике
С чего всё началось
Тарифное замыкание: в РФ предложили ввести лимит на потребление электричества
В России предложили перейти на обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения, когда за потребление свыше максимальной нормы устанавливается более высокая плата. Такую инициативу премьер-министру Михаилу Мишустину направил Союз потребителей РФ.
Известия17:01