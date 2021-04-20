Союз потребителей Российской Федерации (СПРФ) выступил с предложением ввести в России прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения. Об этом в среду со ссылкой на письмо организации в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина сообщает газета "Известия".

Видео Фото Интересное видео РЕН ТВ URA.Ru Городовой НТВ Мой Брянск Дождь Центральная Служба Новостей Мой Брянск РЕН ТВ Москва 24 Дума ТВ Телеканал RTVI 12 Канал Омск Городовой Дума ТВ

С чего всё началось Тарифное замыкание: в РФ предложили ввести лимит на потребление электричества В России предложили перейти на обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения, когда за потребление свыше максимальной нормы устанавливается более высокая плата. Такую инициативу премьер-министру Михаилу Мишустину направил Союз потребителей РФ. Известия 17:01