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ТАСС

«Известия»: в России предложили ввести прогрессивную шкалу энерготарифов

Союз потребителей Российской Федерации (СПРФ) выступил с предложением ввести в России прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения. Об этом в среду со ссылкой на письмо организации в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина сообщает газета "Известия".В источнике
С чего всё началось

Тарифное замыкание: в РФ предложили ввести лимит на потребление электричества

В России предложили перейти на обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения, когда за потребление свыше максимальной нормы устанавливается более высокая плата. Такую инициативу премьер-министру Михаилу Мишустину направил Союз потребителей РФ.
Известия17:01

Подробнее о событии

«Известия»: в России предложили ввести прогрессивную шкалу энерготарифов

ТАСС19:57

Мишустину предложили повысить плату за электроэнергию

Московский Комсомолец19:57

Мишустину предложили повысить плату за электричество. Но не для всех

URA.Ru17:41

В России предложили ввести шкалу тарифов на электроэнергию для населения

RT на русском19:34

В РФ предложили ввести лимит на потребление электричества

Известия20:10

В России предложили ввести лимит на потребление электричества

Lenta.ru19:38

В РФ предложили ввести прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию

РЕН ТВ17:25
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