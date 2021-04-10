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ТАСС

«Известия»: в России резко вырос спрос на страхование от киберпреступлений

Спрос на страхование от киберпреступлений в 2020 году вырос в пять раз по сравнению с 2019-м. Об этом в субботу пишет газета "Известия" со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков (ВСС).В источнике
Вечерняя Москва
Газета.Ru
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Life.ru
Известия
РЕН ТВ
Lenta.ru
Московский Комсомолец
С чего всё началось

На страх и киберриск: в 2020-м резко вырос спрос на полисы от хакеров

Спрос на страховки от киберпреступлений в 2020 году вырос в пять раз — количество купленных компаниями полисов приблизилось к тысяче. Такими данными с «Известиями» поделились во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Участники рынка также отмечают всплеск спроса на такого рода услуги.
Известия00:42

Подробнее о событии

Россияне стали чаще страховаться от киберпреступлений

Lenta.ru00:59

На страх и киберриск: в 2020-м резко вырос спрос на полисы от хакеров

Известия00:42

СМИ: в России резко вырос спрос на страхование от киберпреступлений

Московский Комсомолец21:57

В России резко вырос спрос на страхование от киберпреступлений

Life.ru23:06

В России зафиксирован резкий рост спроса на страховку от киберпреступлений

Газета.Ru21:06

«Известия»: в России резко вырос спрос на страхование от киберпреступлений

ТАСС20:55

Киберстрахование всерьез заинтересовало российские компании

РЕН ТВ18:55
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Bloomberg: Блинкен обсудит с НАТО обострение ситуации около границ Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе намерен посетить Брюссель и обсудить с НАТО растущую обеспокоенность из-за передвижения российских войск около границы с Украиной, сообщили источники агентства Bloomberg.
Коммерсантъ23:53