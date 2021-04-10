Спрос на страхование от киберпреступлений в 2020 году вырос в пять раз по сравнению с 2019-м. Об этом в субботу пишет газета "Известия" со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

С чего всё началось На страх и киберриск: в 2020-м резко вырос спрос на полисы от хакеров Спрос на страховки от киберпреступлений в 2020 году вырос в пять раз — количество купленных компаниями полисов приблизилось к тысяче. Такими данными с «Известиями» поделились во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Участники рынка также отмечают всплеск спроса на такого рода услуги. Известия 00:42