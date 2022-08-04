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«Известия»: в России участились случаи телефонного мошенничества с иностранными акциями

Участникам профильных групп в Telegram поступали звонки с предложением выкупа замороженных ценных бумаг, подтвердила «Известиям» создатель чата «Разборки с брокерами» Дарья Прохоренко.
Известия
"Необходимо отметить, что все операции по брокерскому счету совершаются в порядке, предусмотренном договором, а комиссии взимаются через брокерский счет, а не переводом на счет физического лица", - подчеркнули в регуляторе.
ТАСС
В начале июня Евросоюз ввел санкции против Национального расчетного депозитария, в результате чего Euroclear и Clearstream полностью прекратили обслуживание счетов Национального расчетного депозитария.
ТАСС
Если человеку звонят с предложениями о разморозке иностранных акций, в ЦБ рекомендуют прервать разговор, не раскрывать личные и финансовые данные, не переводить по просьбе незнакомых лиц деньги.
Известия

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«Известия»: мошенники стали звонить россиянам с предложением разморозить иностранные акции
News.ru21:37
«Известия»: в России участились случаи телефонного мошенничества с иностранными акциями
ТАСС20:56
Обещают разморозки: россиянам предлагают разблокировать иностранные акции
Известия17:01
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