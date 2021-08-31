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«Известия»: в России впервые за год заметно снизилась стоимость жилья

В России впервые за год зафиксировали заметное снижение стоимости жилья.
Lenta.ru
По итогам июля 2021 года средняя цена квадратного метра на первичном рынке жилья снизилась в Омске на 1,5%, в Челябинске — на 1%, в Перми — на 0,6%, в Уфе — на 0,4%. Москва также демонстрирует падение стоимости жилья, указали аналитики агентства недвижимости «Мериум».
Рамблер
По данным системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro, в столице по итогам июля снизились как средняя стоимость квадратного метра, так и средняя стоимость лота.
РИА Новости
Эксперты полагают, что снижение цен связано с увеличением предложения, а также с точечными скидками, которые застройщики предлагают в менее ликвидных районах.
Московский Комсомолец

С чего всё началось

И на дом спасибо: в России впервые за год зафиксировали снижение цен на жилье
В России впервые за год зафиксировали заметное снижение стоимости жилья. В юго-восточном округе столицы, где строят больше всего домов массового сегмента, цены на новостройки упали в июле на 1,5%, а по итогам августа в целом по Москве могут снизиться еще на 1,7%, прогнозируют риелторы.
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