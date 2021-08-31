И на дом спасибо: в России впервые за год зафиксировали снижение цен на жилье

В России впервые за год зафиксировали заметное снижение стоимости жилья. В юго-восточном округе столицы, где строят больше всего домов массового сегмента, цены на новостройки упали в июле на 1,5%, а по итогам августа в целом по Москве могут снизиться еще на 1,7%, прогнозируют риелторы.