Общество
Газета.Ru«Известия»: в РФ предложили ужесточить наказание за невыплату зарплаты
Члены правительственной комиссии по профилактике правонарушений предложили Следственному комитету и МВД рассмотреть возможность ужесточения уголовного наказания за невыплату зарплаты.
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с чего всё началось
Уголовное наказание за невыплату зарплаты могут существенно ужесточить, выяснили «Известия». Правительственная комиссия поручила Следственному комитету и МВД рассмотреть возможность признать это преступлением средней тяжести, а не небольшой, как сейчас.Известиявчера в 16:01
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