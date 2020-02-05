Уголовное наказание за невыплату зарплаты могут существенно ужесточить, выяснили «Известия». Правительственная комиссия поручила Следственному комитету и МВД рассмотреть возможность признать это преступлением средней тяжести, а не небольшой, как сейчас.

с чего всё началось

Члены правительственной комиссии по профилактике правонарушений предложили Следственному комитету и МВД рассмотреть возможность ужесточения уголовного наказания за невыплату зарплаты.

«Известия»: в РФ предложили ужесточить наказание за невыплату зарплаты

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