Общество

Газета.RuГазета.Ru«Известия»: в РФ предложили ужесточить наказание за невыплату зарплаты

Члены правительственной комиссии по профилактике правонарушений предложили Следственному комитету и МВД рассмотреть возможность ужесточения уголовного наказания за невыплату зарплаты.
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Заработная расплата: срок за задержку жалованья предложили увеличить

Уголовное наказание за невыплату зарплаты могут существенно ужесточить, выяснили «Известия». Правительственная комиссия поручила Следственному комитету и МВД рассмотреть возможность признать это преступлением средней тяжести, а не небольшой, как сейчас.
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