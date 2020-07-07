Решение о торговле алкоголем рядом с медучреждениями отдадут на откуп регионам. Как выяснили «Известия», законопроект, который наделит субъекты правом самостоятельно разрешать такую продажу в магазинах и кафе на прилегающих территориях, готовит Минпромторг.

с чего всё началось

"Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве.

В России могут смягчить правила продажи алкоголя

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