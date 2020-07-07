Общество
Газета.RuВ России могут смягчить правила продажи алкоголя
"Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве.
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с чего всё началось
Решение о торговле алкоголем рядом с медучреждениями отдадут на откуп регионам. Как выяснили «Известия», законопроект, который наделит субъекты правом самостоятельно разрешать такую продажу в магазинах и кафе на прилегающих территориях, готовит Минпромторг.Известиявчера в 17:01
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Авто
Toyota анонсировала новый кроссовер Corolla Cross
Новые автомобили вчера в 23:15
Авто
Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые
Новый УАЗ обзаведется обогревом руля, круиз-контролером. На рынок авто поступит в 2022 году.
Evo-rus.com вчера в 11:40
Политика
В КНДР вновь заявили об отказе от переговоров с США
Пхеньян, 7 июля 2020, 05:51 — REGNUM Северокорейские власти не собираются участвовать в переговорах с США, заявил представитель МИД КНДР Квон Чон Гын, 7 июля сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
REGNUM вчера в 22:51
Авто
Разработчики родстера «Крым» хотят выпустить необычный пикап
Разработчики родстера "Крым" готовят новый проект - пикап с футуристическим дизайном, который отчасти схож с электрическим Tesla Cybertruck.
Новые автомобили вчера в 11:50
Авто
Hyundai запустит в России продажу автомобилей без участия дилеров
Компания Hyundai планирует реализовать в РФ систему продажи машин напрямую с завода с использованием специальной онлайн-платформы.
Новые автомобили вчера в 22:49
Авто
Новый кросс Hyundai Venue получит умную механику
Недорогому кроссоверу Hyundai Venue достанется "умная" коробка передач, сочетающая в себе свойства классических "механики" и "автомата".
Новые автомобили вчера в 10:13
Авто
Компания Mazda рассекретила 231-сильную полноприводную Mazda 3
Новые автомобили вчера в 06:46
Авто
Dodge представил самый мощный серийный внедорожник в мире
По информации издания, на сей раз инженеры дикого запада создали самый мощный внедорожник в мире Dodge Durango SRT Hellcat со 720 лошадиными силами под капотом.
Лезги газет вчера в 01:57
Авто
Обновленный кросс Volkswagen Tiguan стал доступен для предзаказа
Picsnews.net 01:40
Авто
Производство электрокара Volkswagen ID.4 начнется в Эмдене в 2022 году
Как стало известно изданию speedme.ru, переоборудование завода «Эмден» для производства электромобилей уже началось, и с 2022 года с конвейера начнут сходить первые электромобили.
SpeedMe вчера в 23:38
Авто
Названы причины быстрого износа двигателей в РФ
Первой причиной специалисты называют количество инноваций и технологий в силовых агрегатах.
Evo-rus.com 01:15
Общество
В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников
Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM вчера в 04:36
Авто
Mercedes S-class нового поколения получит версию MBUX
Представители компании Mercedes показали на видео обновленную мультимедиа систему MBUX, которой обзаведется следующее поколение S-class.
Car.ru вчера в 08:29
Авто
Ford показал три версии внедорожника Bronco и анонсировал суббренд
Менеджер по маркетингу нового суббренда Марк Грюбер напомнил, что предлагал возродить семейство Bronco ещё в 2015 году, аргументируя тем, что у очень немногих производителей остались в линейках настоящие внедорожники, чья популярность только растёт от года к году.
Журнал Авто.ру вчера в 10:17
Происшествия
В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова
Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК 05 июля в 17:33
Авто
Семьи с детьми и медики смогут получить льготные автокредиты
Как и прежде, программы льготного кредитования дают возможность получить выгоду в размере 10% на покупку нового автомобиля, российского производства (25% для жителей Дальнего Востока).
Тарантас Ньюс вчера в 23:47
Политика
Песков назвал глупостью слова командира ВМС Украины о вторжении России
Россия не собирается присоединять к себе самопровозглашенные донбасские республики или вторгаться на юг Украины ради обеспечения Крыма водой из Днепра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Daily Storm вчера в 07:54
Авто
Honda обновила компактный кроссовер Honda WR-V
Автомобильный бренд Honda сообщил об обновлении компактного кроссовера Honda WR-V на индийском авторынке, который считается основным для данных паркетников.
Car.ru вчера в 03:35
Авто
Автоконцерн Aston Martin выпустит копию DB5 из фильмов о Джеймсе Бонде
Ранее неоднократно появлялась информация о возобновлении производства Aston Martin DB5 – самого известного автомобиля франшизы про Джеймса Бонда.
Дни24 вчера в 22:00
Авто
Пименов назвал шесть опасных ошибок, которых стоит избегать водителям
Эксперт издания "За рулём" Илья Пименов назвал шесть самых опасных и глупых ошибок, совершаемых водителями.
Новые автомобили 05 июля в 10:48
Авто
Показана эволюция китайских автомобилей на примере Changan CS55
Эксперты показали на примере кроссовера Changan CS55, как совершалась эволюция китайского автопрома.
Picsnews.net вчера в 08:35
Авто
Hyundai Motor экспортировала в Швейцарию десять водородных грузовиков
Car.ru вчера в 10:10
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Нижегородской области
Три человека погибли при столкновении легкового авто Honda с грузовиком Volvo в городе Павлове Нижегородской области, сообщили 7 июля в региональном главке МЧС.
Известия вчера в 23:52
Авто
Toyota начала выпускать запчасти для спорткара 2000GT. Ему 50 лет
Компания Toyota начала выпускать запчасти для модели 2000GT, которую выпускали более полувека назад.
Motor вчера в 07:21
Авто
Компания Skoda презентовала «заряженную» версию Octavia RS
Чешский концерн Skoda презентовал бензиновую и дизельную версии новой Skoda Octavia RS.
Новые автомобили вчера в 09:59
Общество
В пяти районах Саратовской области ввели режим ЧС
В пяти районах Саратовской области со вчерашнего дня, 6 июля, введен режим ЧС.
КП - Саратов 01:28
Киберспорт
12 июля Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2
Во время презентации Ubisoft, которая начнётся 12 июля в 22:00 мск, можно будет бесплатно забрать вторую часть Watch Dogs на ПК.
Чемпионат вчера в 16:33
Армия и оружие
В Польше рассказали об уникальном российском оружии, способном уничтожать даже спутники
Польское издание Interia опубликовало материал о новом российском оружии ПВО С-500 «Прометей».
Южный Федеральный вчера в 21:27
Происшествия
В Новосибирской области скончались ещё четыре пациента с коронавирусом
Новосибирск, 6 июля 2020, 08:10 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшие сутки выявлено 106 новых случаев заражения коронавирусом, 74 пациентов за это время выздоровели.
REGNUM вчера в 01:10