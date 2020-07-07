«По поручению заместителя председателя правительства РФ Т.А. Голиковой разработан законопроект о передаче субъектам России полномочий самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях», — подтвердили «Известиям» в пресс-службе министерства.

с чего всё началось

Министерство промышленности и торговли готовит законопроект, который разрешит торговлю алкогольной продукцией рядом с медицинскими учреждениями. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники.

«Известия»: в России могут смягчить правила продажи алкоголя

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