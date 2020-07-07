Общество
РИА Новости«Известия»: в России могут смягчить правила продажи алкоголя
Министерство промышленности и торговли готовит законопроект, который разрешит торговлю алкогольной продукцией рядом с медицинскими учреждениями. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
«По поручению заместителя председателя правительства РФ Т.А. Голиковой разработан законопроект о передаче субъектам России полномочий самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях», — подтвердили «Известиям» в пресс-службе министерства.Известия17:01
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ToDay News Ufa 10:12
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Мероприятие под названием Games Showcase состоится 23 июля, прямая трансляция начнется в 19:00 по московскому времени.
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Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
Общество
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Российская газета 06:05
Происшествия
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Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости 08:25
Политика
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Россия не видит в США договороспособного партнера, утратила доверие к Вашингтону как к контрагенту, но его необходимо начать восстанавливать путем малых шагов.
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Москва, 7 июля 2020, 04:31 — REGNUM В случае атаки Вооруженных сил Украины на Крым российская армия сможет дать жёсткий ответ, заявил 6 июля военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Вечерняя Москва».
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Piter.tv 05:19
Автоспорт
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Шесть гонщиков Формулы-1 отказались встать на колено в знак борьбы с расизмом. Эпизод случился перед стартом Гран-при в Австрии.
Vprognoze.ru 21:53
Игры
Авторы VR-версии L.A. Noire работают над новой игрой для Rockstar
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Общество
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Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома
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