Общество
Газета.Ru«Известия»: в России могут запретить комиссию за платежи по ЖКХ
До конца февраля в Госдуму на рассмотрение внесут законопроект, предусматривающий отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на главу фракции "Единой России" в Госдуме Сергея Неверова.
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Первый вариант - вносить правки в Жилищный кодекс с установлением запрета взимать комиссию с коммунальных платежей, второй - внести изменения с установлением такого запрета в несколько законодательных актов, в том числе закон о банках, о национальной платежной системе.
— Сергей Неверов, российский политикТК Звезда 19:27
с чего всё началось
Банкам запретят брать дополнительную комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет внесен в парламент до начала весны, сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.Известия16:01
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