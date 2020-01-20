Общество

Газета.RuГазета.Ru«Известия»: в России могут запретить комиссию за платежи по ЖКХ

До конца февраля в Госдуму на рассмотрение внесут законопроект, предусматривающий отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на главу фракции "Единой России" в Госдуме Сергея Неверова.
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Сергей Неверов
Первый вариант - вносить правки в Жилищный кодекс с установлением запрета взимать комиссию с коммунальных платежей, второй - внести изменения с установлением такого запрета в несколько законодательных актов, в том числе закон о банках, о национальной платежной системе.
— Сергей Неверов, российский политикТК Звезда 19:27
с чего всё началось

Процентная правка: комиссию по платежкам за ЖКХ предложили отменить

Банкам запретят брать дополнительную комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет внесен в парламент до начала весны, сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
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«Известия»: законопроект о запрете взимать комиссию при платежах за ЖКУ внесут в Госдуму

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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации с 9 октября 2017 года. Заместитель председателя Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VI и VII созывов с 2011 года.
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