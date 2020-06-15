Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру. Также компании могут сократить или отменить программы лояльности, сообщает издание.
Читать в источнике
Комментировать2,5K
с чего всё началось

Любой кэшбэк за ваши деньги: выпуск карт в России может стать платным

Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Эксперты оценили последствия от взимания платы банкирами за выпуск карт

Известия04:53

Эксперт оценил идею сделать платными выпуск и обслуживание карт

RT на русском08:10

Банки не выполнят предупреждение о платном выпуске карт. Клиенты им дороже

Телеканал 360°07:11

В Госдуме считают маловероятным, что банки сделают выпуск карт платным

ТАСС05:25

Банки ждут потери в ₽10-15 млрд. При чем здесь криптовалюты

РБК08:15

Выпуск банковских карт может стать платным

Газета.Ru02:38

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

РИА Новостивчера в 19:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 10:01, Ашберн
Общество

Пол Уилан получил 16 лет за шпионаж

Мосгорсуд в понедельник вынес приговор по самому громкому за последнее время процессу, уж для посольства США в России точно: бывший американский морпех Пол Уилан получил 16 лет колонии по обвинению в шпионаже.
РИА Новости 07:38
352
Общество

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым высказалась о сроке для артиста

Lenta.ru 08:24
32
Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на школу подростка с бомбой

В Волгограде задержали подростка, готовившего нападение на школу, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
РБК 04:28
1,4K
Политика

Кремль с пониманием относится к отмене парадов Победы в регионах

Коммерсантъ 06:46
277
Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
401
Происшествия

СМИ сообщили о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве

Два сотрудника полиции и один гражданский ранены в результате стрельбы, которая произошла на Ленинском проспекте в Москве.
RT на русском 09:48
68
Политика

Песков прокомментировал обострение отношений России и Чехии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обострение отношений России и Чехии.
Piter.tv 07:18
3
Здоровье

В Коми определили лучшего невролога

Лауреатом в номинации «Лучший невролог» стал врач Анатолий Лузин.
ИА БНК 08:19
Политика

Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отменили

Намеченный на воскресенье визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Турцию не состоится, дата встречи глав МИД двух стран будет согласована дополнительно, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Взгляд.ру вчера в 07:02
507
Футбол

«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче

RT на русском вчера в 11:50
1
Общество

Минтруд назвал число реальных безработных в России

«В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тысячи человек», — сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина о реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
BFM.ru 08:40
19
Общество

Гидрометцентр предупредил москвичей об опасности второй волны тепла

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о том, что вторая волна тепла в Москве может негативно сказаться на здоровье пожилых москвичей.
Профиль 00:43
58
Политика

Экс-разведчик СВР назвал главную причину беспорядков в США

Массовые беспорядки в США, проходящие под лозунгом Black Lives Matter, вызваны в первую очередь растущим социальным неравенством и безработицей, убийство чернокожего выступило лишь катализатором недовольства американцев, заявил полковник Службы внешней разведки России в отставке, 10 лет проработавший нелегалом в Штатах, Андрей Безруков.
РИА Новости 09:25
6
Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в соцсетях видео о десантниках и удалить запись со всех площадок, заявил РИА Новости депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов.
РИА Новости 13 июня в 10:35
4,4K
Происшествия

На Аничковом мосту вандалы повредили скульптуру с конем Клодта

О порче статуи стало известно 14 июня. Полиция приехала на вызов на мост и обнаружила повреждения.
Телеканал Санкт-Петербург 09:41
1
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган передумали разводиться

Модель Оксана Самойлова и рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, более известный как Джиган, не смогли развестись.
Piter.tv 07:28
5
Общество

Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора

Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
261
Энергетика

Турецкие компании отказались платить «Газпрому»

Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Lenta.ru 09:30
3
Шоу-бизнес

Елена Малышева начала голодать ради платья

Известная телеведущая Елена Малышева рассказала, что начала голодать из-за своей мечты — влезть в белое платье, в котором она хочет отметить День медицинского работника.
Pravda.Ru 04:59
Общество

В Волгограде стартовала выдача аттестатов выпускникам школ

Родной город 08:33
Шоу-бизнес

«Почки отказали»: Бабкина проходит реабилитацию вместе с сыном

Народная артистка РФ восстанавливает здоровье вместе с сыном, который также заразился COVID-19.
7Дней.ру 09:00
Космос

Ракету «Протон» для запуска «Экспрессов» доставили на Байконур

РИА Новости 07:48
1
Политика

Путин продлил меры по урегулированию правового положения иностранцев

Временные меры по урегулированию правового положения находящихся на территории РФ иностранцев продлены до 15 сентября.
Российская газета 09:31
2
Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
744
Происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае

РИА Новости 09:17
42
Фигурное катание

Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России

Накануне стало известно, что двукратный призёр Олимпиады Евгений Плющенко получил должность тренера сборной России по фигурному катанию .
Sport.ru 06:29
3
Общество

Режим самоизоляции в Волгоградской области продлили до 23 июня

Власти Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 23 июня, сообщила в понедельник, 15 июня, пресс-служба администрации региона.
Известия 09:53
138
Экономика

Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за пандемии

Москва, 15 июня 2020, 12:21 — REGNUM Компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений больше других сократили зарплаты на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
REGNUM 05:21
22
Музыка

Организаторы назвали даты проведения конкурса «Евровидение-2021»

Международный музыкальный конкурс Евровидение состоится в 2021 году в Роттердаме.
iReactor 09:18
1
Политика

В Дагестане назначены два новых вице-премьера

Напомним, в Дагестана появилась вакантная должность зампредседателя правительства республики после того, как вице-премьер Екатерина Толстикова была назначена заместителем министра просвещения России.
REGNUM 07:34
14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное