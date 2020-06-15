Экономика
РИА НовостиБанкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру. Также компании могут сократить или отменить программы лояльности, сообщает издание.
Читать в источнике
Оценить3K
с чего всё началось
Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 08:01, Ашберн
Общество
Пол Уилан получил 16 лет за шпионаж
Мосгорсуд в понедельник вынес приговор по самому громкому за последнее время процессу, уж для посольства США в России точно: бывший американский морпех Пол Уилан получил 16 лет колонии по обвинению в шпионаже.
РИА Новости 07:38
Технологии
Моддер добавил в Minecraft полноценный компьютер с поддержкой Windows 98 и XP
В комментариях на reddit автор отметил, что в теории на этом внутриигровом ПК можно поиграть даже в Minecraft.
CyberSport.ru 13 июня в 16:07
Кино
Показ «Унесенных ветром» сопроводят речью о расизме
Преподавательница заявила, что фильм «Унесенные ветром» должен оставаться «доступными для просмотра, анализа и обсуждения».
Lenta.ru 07:34
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском 07:20
Энергетика
Польская PGNiG надеется до 1 июля получить от «Газпрома» $1,5 млрд
"Газпром" до 1 июля вернет польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ по решению Стокгольмского арбитража.
Вести.Ru 06:57
Общество
Сбербанк запустил сервис проверки номеров и сайтов на мошенничество
Россияне могут бесплатно проверить на мошенничество подозрительный номер телефона или сайт при помощи сервиса Сбербанка.
Коммерсантъ 06:08
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
Вести.Ru 04:58
Общество
Военное положение из-за коронавируса ввели в китайском городе Баодин
На правительственном сайте города Баодин в провинции Хэбэй появилась информация о введении военного положения в связи со вспышкой коронавирусной инфекции Пекине, находящемся по соседству.
Live24 04:36
Авто
Aurus с необычным салоном засняли в Москве
Автомобиль засняли во время регистрации в ГАИ Владыкино (МРЭО на Сингальном проезде).
Российская газета 06:00
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи Захарова от помощи
Адвокат Эльман Пашаев, защищающего обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, высказался по поводу поведения семьи погибшего курьера Сергея Захарова — она решила никак не контактировать с актером и не принимать от него никакой помощи.
Городовой 04:14
Армия и оружие
Турецкие ударные дроны жгут тяжелые броневики ЛНА в Ливии
Российская газета 06:31
Здоровье
В Тюменской области выявили три новых очага COVID-19
Три новых очага COVID-19 зарегистрированы в Тюменской области: в областной больнице №3 Тобольска, в социальном учреждении "Милосердие" и на нефтяном месторождении в Уватском районе, сообщил в понедельник начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по региону Александр Летюшев.
РИА Новости 07:31
Хоккей
«Витязь» обменял Наиля Якупова в «Амур»
«Витязь» сообщил о том, что обменял форварда Наиля Якупова в «Амур».
Metaratings вчера в 05:28
Политика
Макрона не пригласили на парад Победы в Москве
«Господин Макрон не приедет в Москву [на парад победы 24 июня], он не получил приглашение от российских властей», - уточнил собеседник.
Аргументы недели 07:42
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Культура
Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище поставлен актеру Вячеславу Тихонову
Определен самый дорогой памятник, расположенный на территории Новодевичьего кладбища.
Millionaire.ru вчера в 12:16
Происшествия
Кубанский полицейский чуть не задушил подростка за громкую музыку
Как говорится в сообщении местного канала «Чп Краснодар», инцидент произошел после того, как соседи вызвали полицию из-за громкой музыки в одной из квартир.
Росбалт 07:56
Происшествия
На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа
На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
Вести.Ru 04:43
Общество
Волгоградский Роспотребнадзор рекомендовал продлить ограничения
Как сообщила на брифинге главный санитарный врач области Ольга Зубарева, пик заболеваемости пришелся на 22-ю неделю.
МТВ онлайн 06:12
Авто
Ателье ABT Sportsline доработало Audi S8 в кузове D5
В результате уровень мощности двигателя увеличился до 700 лошадиных сил, а крутящий момент теперь равен 880 Нм.
Evo-rus.com 13 июня в 10:19
Происшествия
Горит хлебозавод в центре Воронежа
Серьезный пожар в центре Воронежа — горит хлебозавод №1 на улице Фридриха Энегельса.
Вести.Ru 07:33
Игры
Torchlight III внезапно вышла в раннем доступе Steam
Evo-rus.com 13 июня в 14:36
Общество
Челябинские школы начали выдавать аттестаты выпускникам
Первый областной 06:05
Общество
Волин прокомментировал назначение главреда «Ведомостей»
Решение о назначении главного редактора газеты "Ведомости" находится исключительно в руках собственника издания.
ТАСС 07:42
Общество
С 1 июля у некоторых пенсионеров в России проиндексируют выплаты
Москва, 14 июня 2020, 08:29 — REGNUM Российским пенсионерам, которые являются попечителями или опекунами несовершеннолетних, с 1 июля начнут проводить индексацию пенсионных выплат.
REGNUM вчера в 01:29
Политика
В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах
РИА Новости 06:24
Космос
Ученые допустили существование десятков внеземных цивилизаций
Если сигналы от других разумных форм жизни обнаружат, это будет означать, что время существования разумных активных цивилизаций может быть очень длинным – десятки тысяч лет и более.
Москва 24 07:43
Политика
В МИД России оценили новый статус Украины в НАТО
Североатлантический альянс предоставил Украине 12 июня статус партнера с расширенными возможностями.
Известия 06:12