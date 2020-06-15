Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру. Также компании могут сократить или отменить программы лояльности, сообщает издание.
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с чего всё началось

Любой кэшбэк за ваши деньги: выпуск карт в России может стать платным

Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.
Известиявчера в 17:01

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Выпуск банковских карт может стать платным

Газета.Ru02:38

В Госдуме считают маловероятным, что банки сделают выпуск карт платным

ТАСС05:25

Эксперты оценили последствия от взимания платы банкирами за выпуск карт

Известия04:53

Экономист оценил идею платного выпуска и обслуживания карт

RT на русском06:34

Банки пригрозили взиманием платы за обслуживание пластиковых карт

РБКвчера в 22:56

Выпуск и обслуживание банковских карт в России может стать платным

РЕН ТВвчера в 23:06

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

РИА Новостивчера в 19:04
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Общество

Пол Уилан получил 16 лет за шпионаж

Мосгорсуд в понедельник вынес приговор по самому громкому за последнее время процессу, уж для посольства США в России точно: бывший американский морпех Пол Уилан получил 16 лет колонии по обвинению в шпионаже.
РИА Новости 07:38
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Технологии

Моддер добавил в Minecraft полноценный компьютер с поддержкой Windows 98 и XP

В комментариях на reddit автор отметил, что в теории на этом внутриигровом ПК можно поиграть даже в Minecraft.
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Кино

Показ «Унесенных ветром» сопроводят речью о расизме

Преподавательница заявила, что фильм «Унесенные ветром» должен оставаться «доступными для просмотра, анализа и обсуждения».
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Происшествия

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RT на русском 07:20
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Энергетика

Польская PGNiG надеется до 1 июля получить от «Газпрома» $1,5 млрд

"Газпром" до 1 июля вернет польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ по решению Стокгольмского арбитража.
Вести.Ru 06:57
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Общество

Сбербанк запустил сервис проверки номеров и сайтов на мошенничество

Россияне могут бесплатно проверить на мошенничество подозрительный номер телефона или сайт при помощи сервиса Сбербанка.
Коммерсантъ 06:08
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
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Общество

Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений

Вести.Ru 04:58
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Общество

Военное положение из-за коронавируса ввели в китайском городе Баодин

На правительственном сайте города Баодин в провинции Хэбэй появилась информация о введении военного положения в связи со вспышкой коронавирусной инфекции Пекине, находящемся по соседству.
Live24 04:36
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Авто

Aurus с необычным салоном засняли в Москве

Автомобиль засняли во время регистрации в ГАИ Владыкино (МРЭО на Сингальном проезде).
Российская газета 06:00
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Происшествия

Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи Захарова от помощи

Адвокат Эльман Пашаев, защищающего обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, высказался по поводу поведения семьи погибшего курьера Сергея Захарова — она решила никак не контактировать с актером и не принимать от него никакой помощи.
Городовой 04:14
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Армия и оружие

Турецкие ударные дроны жгут тяжелые броневики ЛНА в Ливии

Российская газета 06:31
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Здоровье

В Тюменской области выявили три новых очага COVID-19

Три новых очага COVID-19 зарегистрированы в Тюменской области: в областной больнице №3 Тобольска, в социальном учреждении "Милосердие" и на нефтяном месторождении в Уватском районе, сообщил в понедельник начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по региону Александр Летюшев.
РИА Новости 07:31
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Хоккей

«Витязь» обменял Наиля Якупова в «Амур»

«Витязь» сообщил о том, что обменял форварда Наиля Якупова в «Амур».
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Политика

Макрона не пригласили на парад Победы в Москве

«Господин Макрон не приедет в Москву [на парад победы 24 июня], он не получил приглашение от российских властей», - уточнил собеседник.
Аргументы недели 07:42
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
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Культура

Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище поставлен актеру Вячеславу Тихонову

Определен самый дорогой памятник, расположенный на территории Новодевичьего кладбища.
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Общество

Историк Олег Соколов отказался от услуг своего адвоката

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Как говорится в сообщении местного канала «Чп Краснодар», инцидент произошел после того, как соседи вызвали полицию из-за громкой музыки в одной из квартир.
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Происшествия

На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа

На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
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Общество

Волгоградский Роспотребнадзор рекомендовал продлить ограничения

Как сообщила на брифинге главный санитарный врач области Ольга Зубарева, пик заболеваемости пришелся на 22-ю неделю.
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Авто

Ателье ABT Sportsline доработало Audi S8 в кузове D5

В результате уровень мощности двигателя увеличился до 700 лошадиных сил, а крутящий момент теперь равен 880 Нм.
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Происшествия

Горит хлебозавод в центре Воронежа

Серьезный пожар в центре Воронежа — горит хлебозавод №1 на улице Фридриха Энегельса.
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Игры

Torchlight III внезапно вышла в раннем доступе Steam

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Общество

Челябинские школы начали выдавать аттестаты выпускникам

Первый областной 06:05
Общество

Волин прокомментировал назначение главреда «Ведомостей»

Решение о назначении главного редактора газеты "Ведомости" находится исключительно в руках собственника издания.
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Общество

С 1 июля у некоторых пенсионеров в России проиндексируют выплаты

Москва, 14 июня 2020, 08:29 — REGNUM Российским пенсионерам, которые являются попечителями или опекунами несовершеннолетних, с 1 июля начнут проводить индексацию пенсионных выплат.
REGNUM вчера в 01:29
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Политика

В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах

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Ученые допустили существование десятков внеземных цивилизаций

Если сигналы от других разумных форм жизни обнаружат, это будет означать, что время существования разумных активных цивилизаций может быть очень длинным – десятки тысяч лет и более.
Москва 24 07:43
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