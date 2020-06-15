Экономика

Lenta.ruLenta.ruБанки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт

Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.
Читать в источнике
Комментировать2,6K
с чего всё началось

Любой кэшбэк за ваши деньги: выпуск карт в России может стать платным

Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Российские банки пока не планируют вводить плату за пользование пластиковыми картами

ТАСС13:32

Эксперты оценили последствия от взимания платы банкирами за выпуск карт

Известия04:53

Интернет-омбудсмен назвал платный выпуск банковских карт «страшилкой»

РИА Новости10:44

Эксперт прокомментировал идею сделать платными выпуск и обслуживание карт

RT на русском11:38

Выпуск карт и приложения банков станут платными? Разбираемся, на что повлияет решение ЦБ по комиссиям

Телеканал 360°10:13

Банки ждут потери в ₽10-15 млрд. При чем здесь криптовалюты

РБК08:15

Тысячу за пластик: придётся ли россиянам платить за банковские карты

News.ru11:41
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 16:19, Ашберн
Происшествия

Расстрелявший российских полицейских прохожий оказался жив

Мужчина, открывший стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте в Москве, оказался жив.
Lenta.ru 12:21
2,4K
Единоборства

Тони Фергюсон вызвал Макгрегора на бой

BetOn 12:40
1
Политика

Путин: России удалось сработать на опережение пандемии

В России удалось сработать на опережение и сгладить последствия пандемии для экономики и граждан, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
Вести.Ru 08:50
211
Музыка

Названы даты проведения «Евровидения-2021»

Evo-rus.com 11:46
Происшествия

Полицейский душил подростка при задержании

Новые Известия 08:07
164
Происшествия

В Липецке утонула в пруду 11-летняя девочка

В пруду недалеко от улицы Салтыкова-Щедрина вечером 15 июня произошла трагедия, утонула 11-летняя школьница.
Kursk.com 15:22
2
Фигурное катание

Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
4
Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
1,6K
Политика

Из России высылают двух дипломатов Чехии

Объявление двух представителей другого государства персонами нон грата стало ответом МИД на недружественные действия со стороны Праги и недавнюю высылку двух сотрудников МИД России в Чехии после "абсурдных и бездоказательных обвинений".
DixiNews 09:29
1,1K
Происшествия

В театре «Современник» призвали к великодушию в ситуации с Ефремовым

Газета.Ru 16:14
14
Общество

Лисин предложил РЖД вернуть старый способ перевозить контейнеры

Основной владелец Первой грузовой компании (ПГК) Владимир Лисин предложил перевозить контейнеры в полувагонах, а не только на фитинговых платформах, чтобы решить проблему порожних вагонов и повысить погрузку на сети РЖД.
РБК 05:29
1
Политика

На Украине заявили о необязательности Минских соглашений

Заместитель руководителя делегации Украины в контактной группе в Минске заявил, что минский комплекс мер носит рекомендательный характер, из чего можно сделать вывод, что Киев не собирается его выполнять, сообщил полпред РФ в группе Борис Грызлов.
РИА Новости 14:38
Шоу-бизнес

Телеведущая Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым

Актриса и телеведущая Мария Шукшина возмутилась тем, что семья родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова пришла на телевидение и отказывается простить актера Михаила Ефремова.
Газета.Ru 14:55
91
Футбол

«Ужасные поля со льдом и грязью и нет горячей воды». Радимов рассказал, как выглядел футбол в 90-е

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал, как футбол выглядел в 90-х годах прошлого века, когда начиналась его карьера.
Матч ТВ 13:40
Культура

Дату проведения «Оскара» перенесли

Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года.
Lenta.ru 14:45
4
Происшествия

Двое детей погибли на пожаре в Воркуте

По прибытию пожарных из окон квартиры на втором этаже шел дым. Из задымленного помещения спасли четырех человек, из них двое детей.
Интерфакс - Россия 14:02
1
Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
743
Гаджеты

Процессоры Ryzen 4000 способны работать без системы охлаждения

Процессоры Ryzen 4000 способны поддерживать свою высокую работоспособность даже без подключения системы охлаждения.
Дни24 09:45
10
Экономика

Власти Дании раздадут жителям деньги на фоне COVID-19

Правительство Дании сообщило о создании комплексного плана по восстановлению экономики, которым предлагается помочь населению и малому бизнесу на фоне распространения коронавируса COVID-19.
РБК 15:44
Общество

В Волгоградской области продлили режим самоизоляции

Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области.
REGNUM 08:50
286
Политика

Посол США в Москве возмущён приговором Уилану

Посол США в России Джон Салливан назвал приговор американцу Полу Уилану, обвиняемого в шпионаже, возмутительным.
Piter.tv 06:07
772
Происшествия

В Атланте протестующие попытались перекрыть автомагистраль

Российская газета вчера в 22:27
Общество

Польша открыла с ограничениями границу для калининградцев

Польша открыла с ограничениями свою границу для калининградцев.
Evo-rus.com 15:26
9
Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
8,5K
Происшествия

В Екатеринбурге пьяной воспитательницей детсада занялась прокуратура

Kursk.com 13:18
24
Общество

В отношении Навального возбудили дело о клевете

Следственный комитет возбудил уголовное дело о клевете в отношении политика Алексея Навального, говорится на сайте ведомства.
Ведомости 12:15
4,6K
Происшествия

Гармаш от имени Ефремова может встретиться с семьей погибшего в ДТП

ТАСС 09:03
337
Здоровье

США отказались от препарата против малярии при борьбе с коронавирусом

Гидроксихлорохин — лекарство против малярии, в некоторых странах используется для лечения пациентов с коронавирусом.
Коммерсантъ 14:02
4
Происшествия

Во Франции 10 человек пострадали в столкновениях с участием чеченцев

РБК 11:05
178
Энергетика

WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов

Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:04
1,1K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное