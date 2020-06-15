Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру. Также компании могут сократить или отменить программы лояльности, сообщает издание.
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с чего всё началось

Любой кэшбэк за ваши деньги: выпуск карт в России может стать платным

Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Банки ждут потери в ₽10-15 млрд. При чем здесь криптовалюты

РБК08:15

Эксперт оценил идею сделать платными выпуск и обслуживание карт

RT на русском08:10

Эксперты оценили последствия от взимания платы банкирами за выпуск карт

Известия04:53

В Госдуме считают маловероятным, что банки сделают выпуск карт платным

ТАСС05:25

Банки не выполнят предупреждение о платном выпуске карт. Клиенты им дороже

Телеканал 360°07:11

Выпуск банковских карт может стать платным

Газета.Ru02:38

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

РИА Новостивчера в 19:04
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Общество

Жириновский предложил перенести начало учебного года

В своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести начало учебного года на 1 октября, а сентябрь сделать месяцем каникул, передает РИА Новости.
Инфорос 06:47
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
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Общество

Из «Ведомостей» ушли все заместители главного редактора

Пять заместителей главного редактора "Ведомостей" уходят из газеты в качестве протеста против назначения главредом Андрея Шмарова, соответствующее заявление опубликовано на сайте издания.
РИА Новости 07:36
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Происшествия

В Волгограде убили иностранного студента-медика

Газета.Ru 02:31
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Происшествия

В Волгограде задержали подростка за подготовку нападения на школу

В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу.
РИА Новости 06:05
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Общество

Пол Уилан получил 16 лет за шпионаж

Мосгорсуд в понедельник вынес приговор по самому громкому за последнее время процессу, уж для посольства США в России точно: бывший американский морпех Пол Уилан получил 16 лет колонии по обвинению в шпионаже.
РИА Новости 07:38
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Политика

С выборов снялся второй претендент на пост президента Белоруссии

Московский Комсомолец 08:05
Происшествия

В Париже акция против насилия полицейских переросла в беспорядки

В Париже несогласованная акция протеста против расизма и полицейского беспредела превратилась в массовые беспорядки.
РЕН ТВ 13 июня в 13:26
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Политика

Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложили

Визит двух российских министров — главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу — в Турцию отложили на неопределенный срок, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел.
Lenta.ru вчера в 10:26
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Политика

Путин отверг критику КПРФ по поправкам к Конституции

Москва, 14 июня 2020, 16:00 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на критику со стороны Коммунистической партии Российской Федерации по поправкам к Конституции.
REGNUM вчера в 09:00
8K
Происшествия

На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа

На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
Вести.Ru 04:43
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Энергетика

Польская PGNIG ждет от «Газпрома» назначенные судом $1,5 млрд

Польская PGNIG подписала дополнительное соглашение по транзиту газа по газопроводу Ямал—Европа с «Газпромом», сообщила компания.
Коммерсантъ 08:33
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Футбол

«Химки» подали документы на лицензирование в РПЛ и ФНЛ

«Химки» подали документы на лицензирование в РФС, сообщает «РБ-Спорт». Документы поданы на лицензирование и для РПЛ, и для ФНЛ.
Sports.ru 08:06
Армия и оружие

Авиация Сирии уничтожила колонну террористов в провинции Идлиб

Известия вчера в 18:21
10
Общество

В Свердловской области продлили ограничительные меры до 22 июня

Ограничительные меры, введенные в Свердловской области из-за распространения коронавируса, продлены до 22 июня.
ТАСС 05:26
89
Происшествия

Убитая российская школьница жаловалась в полицию на изнасилование и угрозы

Lenta.ru 06:33
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Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
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Политика

Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма

Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма.
REGNUM 06:05
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Шоу-бизнес

Супруга Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников

RuNews24.ru 01:37
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Общество

Собянин рассказал об этапе снятия ограничений в июле

Уже с июля в российской столице могут снять введенные в связи с распространением коронавируса ограничения на посещение спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 01:51
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган передумали разводиться

Модель Оксана Самойлова и рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, более известный как Джиган, не смогли развестись.
Piter.tv 07:28
2
Общество

Кадыров приказал отбирать машины за длинные свадебные кортежи

Кавказский узел вчера в 05:35
2
Политика

Кремль заявил об адекватном ответе на недружественные проявления Чехии

15 июня два сотрудника посольства Чехии в Москве были объявлены персонами нон грата, они должны покинуть территорию РФ до конца дня 17 июня.
Lenta.ru 06:38
2
Происшествия

В Петербурге задержали участников кулачных боев на воде

В Петербурге сотрудники полиции девятерых мужчин, которые на самодельном плоту на Васильевском острове устроили кулачные бои.
Российская газета 06:21
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Шоу-бизнес

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись

Российские актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись, сообщила "360" адвокат Жанна Маргулис.
РИА Новости 05:46
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Общество

Правозащитники нашли 200 случаев преследования за фейки о COVID-19

Сколько дел о "фейках" возбуждается в России За 450 дней мониторинга (с даты вступления в силу статьи КоАП о "фейковых новостях") "Агора" зафиксировала около 200 случаев преследования "за распространение информации, которая отличается от официальных пресс-релизов".
РБК 01:31
1
Общество

Европа не откроет границы для россиян в июле, считают туроператоры

Отказ Евросоюза отменить для россиян ограничения на въезд, вероятно, связан с большим количеством новых случаев заражения COVID-19 в нашей стране.
RuNews24.ru 04:33
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Кино

Шоураннер «Ведьмака» поделилась подробностями о втором сезоне проекта

Второй сезон весьма успешного сериала «Ведьмак» не за горами и шоураннер проекта Лорен Хиссрич решила пообщаться с журналистами издания The Wrap.
Телепрограмма 02:35
Экономика

За год саратовские медучреждения оштрафованы на 110 млн рублей

По словам директора ТФОМС Сергея Заречнева, доходы Фонда в прошлом году составили на 30 млрд 119 млн, а расходы - 29 млрд 791 млн рублей.
Взгляд-инфо 07:35
Политика

Япония откажется размещать у себя комплексы ПРО США

Япония собирается отказаться размещать на своей территории комплексы противоракетной обороны (ПРО) США.
Lenta.ru 06:58
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