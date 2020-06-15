Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.

с чего всё началось

Сохранение эквайринговых комиссий для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1% может привести к тому, что банки, потеряв порядка 10-15 млрд рублей, будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст письма АБР в правительство.

«Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным

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