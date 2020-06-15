Экономика

ТАССТАСС«Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным

Сохранение эквайринговых комиссий для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1% может привести к тому, что банки, потеряв порядка 10-15 млрд рублей, будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст письма АБР в правительство.
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с чего всё началось

Любой кэшбэк за ваши деньги: выпуск карт в России может стать платным

Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.
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Кличко назвал неприличное слово и оконфузился в прямом эфире

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, мэр украинской столицы Виталий Кличко снова перепутал буквы во время обращения к киевлянам.
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Адвокат рассказал о самочувствии Ефремова после ДТП

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С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отменил введенный ранее режим полной боеготовности.
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Гаджеты

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Процессоры Ryzen 4000 способны поддерживать свою высокую работоспособность даже без подключения системы охлаждения.
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Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

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Спорт

Оргкомитет сообщил о возможном повторном переносе Олимпиады в Токио

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В Чехии отреагировали на высылку дипломатов из России

МИД Чехии считает решенной проблему в отношениях с Россией, возникшей после высылки из страны сотрудников российского посольства в Праге.
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Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
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Семь человек пострадали в ДТП в Кемеровской области

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В Краснодаре построят логистический комплекс за 6,5 млрд рублей

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Специалисты Минздрава намерены во вторник выехать в Амурскую область, Карачаево-Черкесию и на Камчатку для оказания помощи пациентам с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
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Общество

В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до 23 июня

Ограничения, связанные с режимом самоизоляции, в Волгоградской области продлили еще на неделю: до 23 июня, сообщает региональный оперативный штаб.
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