Коронавирус
РИА НовостиБанкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Отмечается, что клиентам, возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к колл-центру. Также банки могут сократить или отменить программы лояльности, сообщает издание.
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Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.Известия17:01
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Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
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В Новосибирской области за сутки выявили 108 случаев COVID-19
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РИА Новости 01:23
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Кокорин рассказал о переговорах с «Марселем» и «Ромой»
Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года, сыграл 93 матча во всех турнирах, забил 34 гола и отметился десятью результативными передачами.
Metaratings 12 июня в 17:17
Авто
Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля
С 1 июля в России вступят ряд новых правил, которые коснуться автомобилистов и некоторых транспортных средств.
Piter.tv вчера в 08:09
Общество
В Приморье продлили режим повышенной готовности до конца июня
Правительство Приморского края приняло решение продлить режим повышенной готовности в регионе до конца июня из-за сохраняющегося прироста случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба.
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Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
Общество
Бойцы «Альфы» поделились воспоминаниями о штурме в Будённовске
Усиленный отряд спецназа ФСБ «Альфа» вылетел из Москвы в Будённовск. Участники штурма рассказали, как провели спецоперацию.
News.ru 07:07
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Блогер показал разницу между графикой оригинальной Mafia и ремейком
ИА Красная Весна 15:45
Здоровье
Названы места с повышенным риском заразиться коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев заявил, что наиболее опасными местами с риском повышенного заражения коронавирусом являются аптеки и магазины.
REGNUM 13:37
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Ковальчук рассказал, как будут храниться генетические данные россиян
Ковальчук рассказал, что в настоящее время в ряде научных учреждений страны хранятся уникальные генетические данные животных, семян, растений. если все эти сведения объединить в одном месте, это позволит лучше и эффективнее проводить разного рода исследования.
РЕН ТВ 19:38
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
Известия вчера в 15:17
Здоровье
Число больных коронавирусом в Бурятии превысило 2300 человек
Аргументы и Факты - Бурятия 21:39
Экономика
Власти отменили «банковский роуминг» в России
«Банковский роуминг» в России перестал действовать с 14 июня.
Новое Время 31 06:43
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия 06:33
Экономика
Bloomberg сообщил о планах ВЭБ разместить «зеленые облигации»
Как рассказал изданию заместитель председателя банка Алексей Мирошниченко, за счет «зеленых облигаций» ВЭБ рассчитывает привлечь около ₽300 млрд, которые пойдут на помощь российским компаниям.
РБК 18:39
Религия
Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего водителя
Анна-Мария Ефремова, дочь известного болельщика «Спартака» Михаила Ефремова, принесла извинения за отца родным погибшего в дорожно-транспортном происшествии Сергея Захарова.
ProstoProSport вчера в 14:40
Общество
В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 10:30
Армия и оружие
Два солдата ВСУ погибли при взрыве миномета в Донбассе
Российская газета 17:22
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Путин прокомментировал борьбу чернокожих за свои права
Президент России Владимир Путин прокомментировал борьбу афроамериканцев в США за их права.
Lenta.ru 14:42
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Пара устроила секс в «Яме» в центре Москвы
В центре Москвы молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих.
Московский Комсомолец 14:02
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Трамп обвинил СМИ в замалчивании информации о протестах в Сиэтле
Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ намеренно мало освещают протесты в Сиэтле, где демонстранты создали "Автономную зону Капитолийского холма".
РИА Новости 19:45
Общество
На Камчатке объяснили задержку с тестированием на коронавирус
На Камчатке несколько дней не было тест-систем, что и привело к задержке выдачи результатов.
КамИНФОРМ 21:43
Наука
В России составили «эволюционное древо» коронавируса
Большинство случаев коронавируса было завезено в Россию из Европы, а не Китая.
ТК Звезда 21:57
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
Футбол
«Реал» обыграл «Эйбар» в матче 28-го тура Примеры
RT на русском 15:28
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Назван простой способ смотреть ролики на YouTube без рекламы
Газета DAILY 07:36