Экономика
Lenta.ruБанки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт
Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.
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с чего всё началось
Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.Известиявчера в 17:01
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Общество
«Росатом» считает нецелесообразным покупку «Морского старта»
В "Росатоме" считают нецелесообразным покупку комплекса "Морской старт", передает РИА "Новости" со ссылкой на материалы "Росатома".
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Тимати отметил, что много знает о светской львице интересного что может рано или поздно рассказать публике.
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Польская PGNiG ожидает $1,5 млрд от Газпрома до 1 июля
«Как следствие, компания ожидает, что «Газпром» погасит переплату PGNiG в размере около $1,5 млрд», — указали в PGNiG, уточнив, что Газпром согласовал срок оплаты до начала июля текущего года.
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Общество
В США возобновят смертную казнь после почти 20 лет перерыва
Федеральные власти Соединенных Штатов намерены возобновить в июле смертную казнь после почти 20-летнего перерыва.
Газета.Ru 21:28
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МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России
Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
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Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
RT на русском 10:41
Футбол
В Катаре открыли третий стадион к ЧМ-2022
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Комличенко и Филипп не помогут «Динамо» в матче с «Краснодаром»
Пресс-служба московского "Динамо" сообщила, что два игрока команды точно пропустят ближайший матч 23-го тура РПЛ против "Краснодара".
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Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
Общество
Куйвашев продлил самоизоляцию в Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вновь продлил режим ограничительных мер, введенный в регионе из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Kursk.com 05:50
Культура
Дату проведения «Оскара» перенесли
Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года.
Lenta.ru 14:45
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Руслан Нигматуллин предложил сыграть в Липецке музыку на День города
В Липецк Нигматуллин приехал на один день — как заявил сам, с целью знакомства.
Gorod48 12:34
Происшествия
Суд избрал меру пресечения украинскому радикалу Стерненко
Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщило 15 июня издание Liga.net.
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Происшествия
Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив
РИА Новости 14:11
Происшествия
Во Франции начали расследование беспорядков с участием чеченцев
Во Франции начали расследование, которое позволит установить обстоятельства, спровоцировавшие в Дижоне беспорядки с участием выходцев из Чечни, говорится в распространенном в понедельник коммюнике МВД Франции.
РИА Новости 15:32
Политика
Из России высылают двух дипломатов Чехии
Объявление двух представителей другого государства персонами нон грата стало ответом МИД на недружественные действия со стороны Праги и недавнюю высылку двух сотрудников МИД России в Чехии после "абсурдных и бездоказательных обвинений".
DixiNews 09:29
Хоккей
Первый номер драфта НХЛ Якупов перешел в «Амур»
ProstoProSport вчера в 06:00
Авто
Появились данные о сроках производства новой модели от АвтоВАЗа
Линейка моделей отечественного бренда Lada периодически модернизируется: выходят в продажу модернизированные или на сто процентов новые машины.
Pnzdrive 03:02
Политика
Госсекретарь США потребовал от России немедленно освободить Уилана
Госсекретарь США Майк Помпео обратился к российским властям с требованием немедленно освободить американца Пола Уилана, которого Мосгорсуд 15 июня приговорил к 16 годам строгого режима за шпионаж.
Свободная Пресса 08:58
Экономика
Кто вернул фондовые индексы к максимумам
Кто вернул фондовые индексы к максимумам На минувшей неделе американский индекс NASDAQ Composite впервые в истории превысил рубеж в 10 тыс. пунктов.
Коммерсантъ 13 июня в 07:00
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Трамп пообещал сократить число военных в Германии
Президент США Дональд Трамп пообещал сократить число американских военнослужащих в Германии до 25 тыс. "Мы сократим число солдат США в Германии до 25 тыс.", — приводит РИА Новости слова Трампа.
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Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
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Социальная сеть "Твиттер" заблокировала официальный аккаунт Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России".
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В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
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Общество
В Омской области перенесли обещанное снятие режима самоизоляции
Омские паблики и СМИ активно пишут о снятии особого режима самоизоляции в Омске с понедельника, 15 июня, ссылаясь на некоторые решения регионального оперштаба по противодействию коронавирусу от 11 июня.
РИА СуперОмск 04:16