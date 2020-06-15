Экономика

Lenta.ruLenta.ruБанки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт

Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.
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с чего всё началось

Любой кэшбэк за ваши деньги: выпуск карт в России может стать платным

Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.
Известия14 июня в 17:01

Подробнее о событии

Тысячу за пластик: придётся ли россиянам платить за банковские карты

News.ruвчера в 11:41

Интернет-омбудсмен назвал платный выпуск банковских карт «страшилкой»

РИА Новостивчера в 10:44

Эксперты оценили последствия от взимания платы банкирами за выпуск карт

Известиявчера в 04:53

Выпуск карт и приложения банков станут платными? Разбираемся, на что повлияет решение ЦБ по комиссиям

Телеканал 360°вчера в 10:13

Банки ждут потери в ₽10-15 млрд. При чем здесь криптовалюты

РБКвчера в 08:15

В Госдуме считают маловероятным, что банки сделают выпуск карт платным

ТАССвчера в 05:25

Эксперт прокомментировал идею сделать платными выпуск и обслуживание карт

RT на русскомвчера в 11:38
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 04:30, Ашберн
Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
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Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских

Российская газета 03:01
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Общество

В Госдуме оценили слова Бони о «россиянах-нищебродах»

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую Викторию Боню, назвавшую получающих минимальную зарплату россиян нищебродами и алкоголиками.
Газета.Ru 04:11
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Общество

Школы России оснастят камерами с функциями распознавания лиц

В российских школах установят оборудование с функцией распознавания лиц. Об этом во вторник, 16 июня, пишет газета «Ведомости».
Известия 04:21
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
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Спорт

Во Франции погибла чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров

Чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров Люси Дуади погибла в результате падения, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федерации скалолазания Франции.
МИР 24 03:04
Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
1,8K
Энергетика

Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ

В «Газпром экспорте» отметили, что вместе с ПАО «Газпром» продолжают обжаловать решение Стокгольмского арбитража о пересмотре с 2014 года цены по контракту купли-продажи газа польской стороне.
REGNUM 04:04
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Политика

Южная Корея заявила, что КНДР взорвала Межкорейский офис связи

Министерство объединения Республики Корея сообщило, что КНДР взорвала Межкорейский офис связи, передает агентство Yonhap.
Коммерсантъ 03:13
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Наука

Обнаружена мощная защита от коронавируса

Ученые из исследовательского института Скриппса (США) обнаружили в крови пациентов, которые выздоровели от COVID-19, антитела, обеспечивающие мощную защиту от коронавирусной инфекции.
Профиль 03:51
Происшествия

В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве

Говорит Москва вчера в 10:00
2,9K
Экономика

Стоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей

Ведомости 00:44
42
Общество

Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату

В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости вчера в 11:34
2,2K
Общество

Опубликована статистика по коронавирусу в Тверской области на 16 июня

В Тверской области за прошедшие сутки подтвердили 72 новых случая заражения.
Tverigrad.ru 03:54
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Экономика

Доллар дешевеет, поскольку ФРС вернула интерес инвесторов к акциям

Среди валют Большой десятки к доллару дешевеет японская иена и новозеландская валюта — обе теряют менее 0,1%. В лидерах роста британский фунт стерлингов, который прибавляет в цене 0,4%.
Profinance.ru 03:18
Политика

Россия предоставила Турции два самолета-амфибии для тушения пожаров

Два российских самолета-амфибии Бе-200 прибыли в Турцию для оказания помощи в тушении лесных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех").
РИА Новости 03:08
4
Кино

Уилл Смит сыграет беглого раба в драме Антуана Фукуа

Ожидается, что съемки фильма стартуют в первой половине 2021 года, Уилл Смит не только сыграет главную роль, но и станет одним из продюсеров проекта, который будет предложен потенциальным покупателям в рамках первого виртуального Каннского кинорынка.
Kinonews.ru 03:13
Происшествия

В Новосибирской области подросток сжег школу

Газета.Ru 02:33
5
Происшествия

При взрыве на полигоне в Сибири пострадали четверо военных

В Новосибирской области на территории одного из полигонов четверо военнослужащих получили травмы при взрыве гильзы артиллерийского снаряда.
Российская газета 01:37
7
Общество

Жену Зеленского госпитализировали с пневмонией

REGNUM 03:16
4
Армия и оружие

Россия подняла Су-27 для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой

Коммерсантъ вчера в 12:13
266
Общество

Гармаш от имени Ефремова может встретиться с семьей погибшего в ДТП

ТАСС вчера в 09:03
451
Происшествия

Калечившая пациенток лжехирург Алена Верди умерла, не выходя из комы

Вести.Ru вчера в 04:39
839
Экономика

Граждане экономят на еде и повседневных товарах

В мае доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах повседневного спроса достигла 17,7% против среднегодового значения 16,9%. Переключение на дешевые продукты может дать стимул для развития собственных торговых марок (СТМ) сетей: на фоне кризиса потребители будут менее требовательны к брендам.
Коммерсантъ вчера в 18:30
36
Общество

Стали известны регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей

Рейтинг регионов по уровню благосостояния семей за 2019 год возглавили нефтегазодобывающие регионы и финансовые центры, пишут РИА Новости.
FlashNord вчера в 03:25
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Политика

МИД РФ направил Киеву ноту протеста в связи с русофобской акцией

"В связи с устроенной акцией Посольство Российской Федерации в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины", - говорится в заявлении.
РЕН ТВ вчера в 15:49
517
Общество

В Татарстане за сутки выявили 43 новых случая коронавируса

По сообщению оперштаба республики, в Татарстане за сутки выявлено 43 новых случая COVID-19.
Республика Татарстан 03:50
52
Происшествия

Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым

В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
Российская газета 04:05
130
Происшествия

Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова

Известия 02:35
3,8K
Общество

Сенатор Кутепов предложил сократить новогодние праздники в 2021 году

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году для компенсации нерабочих дней из-за пандемии COVID-19.
РИА Новости 03:47
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