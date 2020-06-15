Экономика

Lenta.ruLenta.ruБанки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт

Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.
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с чего всё началось

Любой кэшбэк за ваши деньги: выпуск карт в России может стать платным

Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Российские банки пока не планируют вводить плату за пользование пластиковыми картами

ТАСС13:32

Выпуск карт и приложения банков станут платными? Разбираемся, на что повлияет решение ЦБ по комиссиям

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Интернет-омбудсмен назвал платный выпуск банковских карт «страшилкой»

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Эксперт прокомментировал идею сделать платными выпуск и обслуживание карт

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Тысячу за пластик: придётся ли россиянам платить за банковские карты

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Банки ждут потери в ₽10-15 млрд. При чем здесь криптовалюты

РБК08:15

Эксперты оценили последствия от взимания платы банкирами за выпуск карт

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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 19:16, Ашберн
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Скончалась лжехирург Алена Верди

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В петербургском НИИ гриппа назвали сроки «второй волны» коронавируса

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Росбалт 12:45
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Власти 13 российских городов решили отказаться от проведения 24 июня парада в честь годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 18:02
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Общество

Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса

Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса.
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Общество

Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса

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News.ru 16:58
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Политика

США решили сократить численность военных в ФРГ до 25 тыс. человек

5 июня СМИ сообщали, что Трамп приказал министерству обороны страны сократить численность американского контингента в Германии и вывести к сентябрю текущего года 9,5 тыс. военных из почти 35 тыс. Позже республиканцы призвали американского лидера не уменьшать численность американских войск в Германии, поскольку это якобы укрепит позиции России в ущерб интересам США.
Известия 16:46
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Экономика

Подсчитаны потери бюджета России из-за дешевой нефти

В Минфине подсчитали потери российского бюджета из-за дешевой нефти.
Lenta.ru 11:55
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Здоровье

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Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
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Армия и оружие

На Украину вернутся канадские военные инструкторы

ВС Канады дополнительно направят в Киев еще 90 военнослужащих. На Украину вернутся канадские военные инструкторы.
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Политика

Захарова прокомментировала сериал ВВС об отравлении Скрипалей

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сериал об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, который начал выходить на английском телеканале ВВС.
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Происшествия

В пункте временного размещения в Дагестане произошли волнения

В пункте временного размещения, который находится в Дагестане на границе с Азербайджаном, произошли волнения с участием азербайджанцев, которые не могут вернуться на родину из-за коронавируса.
РБК 18:38
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Авто

Porsche Cayenne GTS стартует на российском рынке

Российские дилеры Porsche начали преим заказов на новые кроссоверы Cayenne GTS и Cayenne GTS Coupé.
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Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись

Очередная известная пара распалась в российском шоу-бизнесе. Официальный развод оформили актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный.
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Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым

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Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив

Следственный комитет опроверг сообщения о смерти мужчину, открывшего огонь по полицейским в Москве.
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Очередная смерть афроамериканца привела к новым протестам в США

Вести.Ru вчера в 01:05
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Общество

Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане

Пекин, 16 июня 2020, 00:08 — REGNUM Профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю заявил, что штамм коронавируса SARS-CoV-2, выявленный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине более заразен, чем тот штамм, который первоначально был выявлен в Ухане.
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Экономика

Спрогнозирован курс доллара к концу года

Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
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На Сахалине создали более 300 рабочих мест благодаря ТОР «Южная»

Инвесторы территории опережающего развития (ТОР) "Южная" на Сахалине вложили в островные проекты более 2 млрд рублей и создали 314 рабочих мест.
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В WhatsApp появились денежные переводы

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Lenta.ru 18:29
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Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 13 июня в 02:50
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В Панаме обнаружили новый подвид коронавируса, характерный именно для этой страны.
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Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене

Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
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