Экономика
РИА НовостиБанкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру. Также компании могут сократить или отменить программы лояльности, сообщает издание.
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с чего всё началось
Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.Известиявчера в 17:01
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Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
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Политика
В Госдуму внесен законопроект о разблокировке Telegram
Депутаты от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин, Федот Тумусов и Александр Терентьев внесли в Госдуму законопроект о запрете блокировки мессенджера Telegram.
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Общество
В России американцу Уилану вынесли приговор за шпионаж
Мосгорсуд приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав виновным в шпионаже.
Lenta.ru 04:24
Политика
Япония приостанавливает развертывание американских ПРО Aegis Ashore
Правительство Японии решило приостановить процесс развертывания наземного комплекса ПРО американского производства Aegis Ashore в стране.
ТАСС 05:04
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости.
Lenta.ru 05:03
Происшествия
На Кубани умерла лжехирург Алена Верди
Пластический хирург Алена Верди, обвиняемая в семи эпизодах оказания некачественных услуг, умерла в Краснодарском крае.
ТАСС 04:04
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Путин считает причиной беспорядков в США глубинные кризисы
Президент России Владимир Путин заявил, что беспорядки в США были следствием внутренних проблем.
Коммерсантъ вчера в 05:54
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на школу подростка с бомбой
В Волгограде задержали подростка, готовившего нападение на школу, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
РБК 04:28
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Политика
Борис Джонсон заступился за Черчилля и призвал не переписывать историю
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал вандалов, которые испортили памятник Уинстону Черчиллю, исписав монумент расистскими надписями.
Газета.Ru 00:17
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Шоу-бизнес
Галкин показал цветущий сад Пугачевой в своем замке
Юморист Максим Галкин опубликовал видео, в котором впервые показал фанатам цветущий сад своего загородного дома.
Экономика сегодня 04:14
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
RT на русском вчера в 19:18
Происшествия
В Воронеже нашли сбившего на переходе двоих пешеходов водителя
Полицейские установили личность и задержали водителя, который на пешеходном переходе на улице 9 Января в Воронеже сбил двоих человек и сбежал с места ДТП.
Полиграф.Медиа 05:21
Общество
Нацбанк Белоруссии ввел временную администрацию в «Белгазпромбанке»
Нацбанк сообщил, что руководителем временной администрации по управлению ОАО "Белгазпромбанк" назначена Надежда Ермакова (возглавляла НББ в 2011-2014 годах).
ТАСС 02:35
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
С 16 июня в Москве начнется новый этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Вести.Ru 04:58
Игры
PC Gaming Show 2020 пройдет сегодня
Организаторы говорят, что более двух десятков студий, издателей и разработчиков примут участие в PC Gaming Show, который предложит «эксклюзивные трейлеры, интервью и шоу».
Evo-rus.com 13 июня в 14:14
Общество
В китайском городе Баодин ввели военное положение из-за коронавируса
В китайском мегаполисе Баодин ввели военное положение из-за вспышки коронавируса на пекинском оптовом рынке, который находится в соседней провинции.
ИжевскИнфо.РУ 03:22
Политика
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отменили
Намеченный на воскресенье визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Турцию не состоится, дата встречи глав МИД двух стран будет согласована дополнительно, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Взгляд.ру вчера в 07:02
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
Космос
Названо число разумных цивилизаций в нашей Галактике
«В нашей Галактике должно быть не менее нескольких десятков активных цивилизаций, если предположить, что для формирования разумной жизни на других планетах требуется 5 миллиардов лет, как на Земле, и посмотреть на эволюцию в космическом масштабе», – рассказывает Кристофер Конселис, ведущий автор исследования.
Ин-спейс.ру 05:00
Общество
Два региона России отменили парад Победы из-за коронавируса
Из-за угрозы распространения коронавируса парад Победы отменен и в Якутске, вместо этого 24 июня в городе организуют онлайн-акции, а жителям покажут открытие памятника якутскому снайперу и технику военных лет.
REGNUM 04:16
Экономика
Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент
В Минфине указывают, что новые меры позволят обеспечить «максимально комфортный» переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему.
РБК 12 июня в 06:27
Происшествия
Стало известно о новых зараженных коронавирусом севастопольцах
За минувшие сутки в Севастополе выявили двоих зараженных коронавирусной инфекцией людей, сообщила пресс-служба местного правительства.
Примечания 05:12
Здоровье
За неделю 937 жителей Ростовской области заболели коронавирусом
С 8 по 14 июня в Ростовской области было зафиксировано 937 случаев заболевания коронавирусом.
РБК Ростов-на-Дону вчера в 03:46
Финансы
Курс доллара на открытии торгов вырос до 70,7 рубля
Курс доллара на открытии торгов вырос по отношению к рублю на 0,7% и достиг отметки в 70,7 рубля, а курс евро прибавил 0,3% – до 79,41 рубля.
Профиль 03:33
Общество
В Свердловской области режим ограничений продлен до 22 июня
Режим ограничений в Свердловской области вновь продлен - до 22 июня.
Российская газета 05:11
Происшествия
Армения выдала России крупного мошенника
Армения выдала россиянина Роланди Азова, разыскивавшегося за крупное мошенничество.
Вести.Ru 03:25