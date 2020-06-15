Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру. Также компании могут сократить или отменить программы лояльности, сообщает издание.
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с чего всё началось

Любой кэшбэк за ваши деньги: выпуск карт в России может стать платным

Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Эксперты оценили последствия от взимания платы банкирами за выпуск карт

Известия04:53

Выпуск банковских карт может стать платным

Газета.Ru02:38

«Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным

ТАССвчера в 20:44

Выпуск и обслуживание банковских карт в России может стать платным

РЕН ТВвчера в 23:06

Банки в России могут сделать платным выпуск и обслуживание карт

RT на русскомвчера в 21:46

Банки пригрозили взиманием платы за обслуживание пластиковых карт

РБКвчера в 22:56

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

РИА Новостивчера в 19:04
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Политика

Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
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Политика

В Госдуму внесен законопроект о разблокировке Telegram

Депутаты от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин, Федот Тумусов и Александр Терентьев внесли в Госдуму законопроект о запрете блокировки мессенджера Telegram.
Lenta.ru 04:57
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Общество

В России американцу Уилану вынесли приговор за шпионаж

Мосгорсуд приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав виновным в шпионаже.
Lenta.ru 04:24
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Политика

Япония приостанавливает развертывание американских ПРО Aegis Ashore

Правительство Японии решило приостановить процесс развертывания наземного комплекса ПРО американского производства Aegis Ashore в стране.
ТАСС 05:04
Политика

Россия вышлет двух чешских дипломатов

Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости.
Lenta.ru 05:03
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Происшествия

На Кубани умерла лжехирург Алена Верди

Пластический хирург Алена Верди, обвиняемая в семи эпизодах оказания некачественных услуг, умерла в Краснодарском крае.
ТАСС 04:04
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Политика

Путин считает причиной беспорядков в США глубинные кризисы

Президент России Владимир Путин заявил, что беспорядки в США были следствием внутренних проблем.
Коммерсантъ вчера в 05:54
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Волейбол

Украинский волейболист Пашицкий получил российское гражданство

Pravda.Ru 04:14
Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на школу подростка с бомбой

В Волгограде задержали подростка, готовившего нападение на школу, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
РБК 04:28
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
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Политика

Борис Джонсон заступился за Черчилля и призвал не переписывать историю

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал вандалов, которые испортили памятник Уинстону Черчиллю, исписав монумент расистскими надписями.
Газета.Ru 00:17
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
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Шоу-бизнес

Галкин показал цветущий сад Пугачевой в своем замке

Юморист Максим Галкин опубликовал видео, в котором впервые показал фанатам цветущий сад своего загородного дома.
Экономика сегодня 04:14
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Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи

RT на русском вчера в 19:18
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Происшествия

В Воронеже нашли сбившего на переходе двоих пешеходов водителя

Полицейские установили личность и задержали водителя, который на пешеходном переходе на улице 9 Января в Воронеже сбил двоих человек и сбежал с места ДТП.
Полиграф.Медиа 05:21
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Общество

Нацбанк Белоруссии ввел временную администрацию в «Белгазпромбанке»

Нацбанк сообщил, что руководителем временной администрации по управлению ОАО "Белгазпромбанк" назначена Надежда Ермакова (возглавляла НББ в 2011-2014 годах).
ТАСС 02:35
Общество

Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений

С 16 июня в Москве начнется новый этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Вести.Ru 04:58
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Игры

PC Gaming Show 2020 пройдет сегодня

Организаторы говорят, что более двух десятков студий, издателей и разработчиков примут участие в PC Gaming Show, который предложит «эксклюзивные трейлеры, интервью и шоу».
Evo-rus.com 13 июня в 14:14
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Общество

В китайском городе Баодин ввели военное положение из-за коронавируса

В китайском мегаполисе Баодин ввели военное положение из-за вспышки коронавируса на пекинском оптовом рынке, который находится в соседней провинции.
ИжевскИнфо.РУ 03:22
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Политика

Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отменили

Намеченный на воскресенье визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Турцию не состоится, дата встречи глав МИД двух стран будет согласована дополнительно, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Взгляд.ру вчера в 07:02
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Общество

Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
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Происшествия

В Красноярске ищут женщину, избившую маленькую девочку в лифте

ТАСС 00:21
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Космос

Названо число разумных цивилизаций в нашей Галактике

«В нашей Галактике должно быть не менее нескольких десятков активных цивилизаций, если предположить, что для формирования разумной жизни на других планетах требуется 5 миллиардов лет, как на Земле, и посмотреть на эволюцию в космическом масштабе», – рассказывает Кристофер Конселис, ведущий автор исследования.
Ин-спейс.ру 05:00
Общество

Два региона России отменили парад Победы из-за коронавируса

Из-за угрозы распространения коронавируса парад Победы отменен и в Якутске, вместо этого 24 июня в городе организуют онлайн-акции, а жителям покажут открытие памятника якутскому снайперу и технику военных лет.
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Экономика

Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент

В Минфине указывают, что новые меры позволят обеспечить «максимально комфортный» переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему.
РБК 12 июня в 06:27
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Происшествия

Стало известно о новых зараженных коронавирусом севастопольцах

За минувшие сутки в Севастополе выявили двоих зараженных коронавирусной инфекцией людей, сообщила пресс-служба местного правительства.
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Здоровье

За неделю 937 жителей Ростовской области заболели коронавирусом

С 8 по 14 июня в Ростовской области было зафиксировано 937 случаев заболевания коронавирусом.
РБК Ростов-на-Дону вчера в 03:46
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Финансы

Курс доллара на открытии торгов вырос до 70,7 рубля

Курс доллара на открытии торгов вырос по отношению к рублю на 0,7% и достиг отметки в 70,7 рубля, а курс евро прибавил 0,3% – до 79,41 рубля.
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Общество

В Свердловской области режим ограничений продлен до 22 июня

Режим ограничений в Свердловской области вновь продлен - до 22 июня.
Российская газета 05:11
Происшествия

Армения выдала России крупного мошенника

Армения выдала россиянина Роланди Азова, разыскивавшегося за крупное мошенничество.
Вести.Ru 03:25
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