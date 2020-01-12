Экономика

ТАССТАСС«Известия»: ведущие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах

Отмечается, что в 2019 году только три банка из топ-30 продолжали выдавать POS-займы: "Тинькофф", Почта банк и "Хоум кредит" банк. В ЦБ "Известиям" сообщили, что классические займы в магазинах несут меньше риска, чем кредитные карты.
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POSледний шанс: банки отказываются от займов в магазинах

Кто остался Несмотря на отказ крупнейших банков выдавать займы в магазине, за три квартала 2019 года портфель POS-кредитов вырос на 13 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, — до 181 млрд, следует из данных Объединенного кредитного бюро, с которыми ознакомились "Известия".
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«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах

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Вести.Ruвчера в 20:00

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ТАССвчера в 19:02

POSледний шанс: банки отказываются от займов в магазинах

Известиявчера в 16:01
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