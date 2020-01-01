Экономика

ТАССТАСС«Известия»: ведущие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах

Отмечается, что в 2019 году только три банка из топ-30 продолжали выдавать POS-займы: "Тинькофф", Почта банк и "Хоум кредит" банк. В ЦБ "Известиям" сообщили, что классические займы в магазинах несут меньше риска, чем кредитные карты.
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POSледний шанс: банки отказываются от займов в магазинах

Известия16:01

«Известия»: ведущие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах

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Ведущие банки больше не хотят выдавать россиянам кредиты в магазинах

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