Кто остался Несмотря на отказ крупнейших банков выдавать займы в магазине, за три квартала 2019 года портфель POS-кредитов вырос на 13 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, — до 181 млрд, следует из данных Объединенного кредитного бюро, с которыми ознакомились "Известия".

с чего всё началось

Большинство крупнейших банков России за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах. Об этом в воскресенье пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".

«Известия»: ведущие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах

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