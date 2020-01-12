Экономика
ТАСС«Известия»: ведущие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах
Большинство крупнейших банков России за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах. Об этом в воскресенье пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
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с чего всё началось
Кто остался Несмотря на отказ крупнейших банков выдавать займы в магазине, за три квартала 2019 года портфель POS-кредитов вырос на 13 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, — до 181 млрд, следует из данных Объединенного кредитного бюро, с которыми ознакомились "Известия".Известиявчера в 16:01
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