Экономика
РИА Новости«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах
Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
Читать в источнике
Оценить447
с чего всё началось
Кто остался Несмотря на отказ крупнейших банков выдавать займы в магазине, за три квартала 2019 года портфель POS-кредитов вырос на 13 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, — до 181 млрд, следует из данных Объединенного кредитного бюро, с которыми ознакомились "Известия".Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 04:07, Ашберн
Происшествия
Три человека погибли в ДТП под Рязанью
Политика
Путин обсудил с Меркель ситуацию в Ливии
Экономика
Черный хлеб в России может подорожать
Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.
Политика
На Украине предлагают отпраздновать 450-летие сожжения Москвы татарами
Бывший депутат Верховной рады Украины и глава экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы».
Армия и оружие
CNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих
Более десятка проходящих подготовку в США военнослужащих Саудовской Аравии будут высланы из страны по результатам проверки, последовавшей за стрельбой на военной базе во Флориде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Политика
В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой
Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о вызвавшем вспышку пневмонии в Китае вирусе
9 января Центральное телевидение КНР сообщило, что причиной заболевания пневмонией стал новый вид коронавируса.
Общество
Меган Маркл заключила контракт с Disney
Герцогиня Сассекская, супруга британского принца Гарри Меган Маркл, подписала контракт с компанией Disney, сообщает The Times.
Футбол
«Малага» уволила тренера из-за скандального видео
Руководство "Малаги" приняло решение отправить в отставку Виктора Санчеса дель Амо с поста главного тренера.
Хоккей
«Тампа» при помощи Василевского обыграла «Филадельфию»
Экономика
В ЦБ сообщили о новых вариантах пенсионных выплат
Первый зампред Банка России Сергей Швецов рассказал, что в новой пенсионной схеме по завершении накопительной фазы у человека будет выбор - получить сразу все накопления, заплатив подоходный налог, или приобрести пожизненный пенсионный план.
Политика
Посла Британии задержали за участие в протестах в Тегеране
Посла Великобритании в Иране Роберта Макейра задержали на несколько часов по подозрению в организации акций протеста 11 января и участии в них, пишет иранское агентство Tasnim.
Общество
Горбачев призвал отменить длинные выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.
Футбол
Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в «Милан»
Шведский нападающий боснийско-хорватского происхождения Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в итальянский «Милан».
Наука
Химики МГУ разработали экспресс-тест на грипп
Учёные МГУ совместно с коллегами из РАН разработали экспресс-тест по определению вируса гриппа А. Новая методика позволит определять наличие и концентрацию вируса в биологических жидкостях за несколько минут.
Кино
Российский фильм «Дылда» получил награду на кинофестивале в США
В воскресенье, 12 января, стало известно, что российский фильм "Дылда" получил награду на кинофестивале в США.
Общество
Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год
Происшествия
В Кузбассе турист погиб, наткнувшись на собственную лыжу
В какой-то момент упал на склоне и наткнулся на собственную лыжу.
Происшествия
За два дня 11 человек погибли из-за сильных бурь и торнадо в США
В ряде южных и центральных американских штатов за последние два дня в результате сильных бурь и торнадо погибли 11 человек.
Происшествия
В Петербурге пьяный 16-летний подросток зарезал своего отчима
От удара в шею пострадавший скончался на месте происшествия. Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 16-летний подросток.
Происшествия
В Австралии акулы съели немецкого футболиста
Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
Авто
Mercedes-Benz презентовал концепт-кар Vision AVTR
Компания Mercedes-Benz презентовала концепт-кар Vision AVTR (Advance Vehicle Transformation), созданный по мотивам фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона.
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
Армия и оружие
США назвали Су-57 небоеспособным
Перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 является небоеспособным и не готов противодействовать высокотехнологичным самолетам F-22 Raptor и F-35 Lightning II, считают американские эксперты.
Общество
В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
Политика
Преемником Путина станет один из губернаторов, уверены на Западе
В сценарии развития судьбы России говорится, что президентом страны станет нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин, он же бывший охранник Путина.
Общество
В России могут ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Правительство России поручило Министерству строительства до марта текущего года подготовить законопроект о введении штрафов в отношении ресурсоснабжающих организаций за завышение стоимости услуг ЖКХ, пишет газета «Известия».
Технологии
Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы
Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.