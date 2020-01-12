Экономика
ТАСС«Известия»: ведущие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах
Большинство крупнейших банков России за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах. Об этом в воскресенье пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
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Кто остался Несмотря на отказ крупнейших банков выдавать займы в магазине, за три квартала 2019 года портфель POS-кредитов вырос на 13 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, — до 181 млрд, следует из данных Объединенного кредитного бюро, с которыми ознакомились "Известия".Известиявчера в 16:01
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В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
Как рассказал зампред ЦБ Сергей Швецов, система под названием Гарантированный пенсионный план (ГПП) предусматривает ряд новых для россиян решений.
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Политика
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Президент США Дональд Трамп призвал иранские власти не убивать участников протестных акций.
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Каргинов стал победителем 7-го этапа «Дакара» в зачете грузовиков
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Инвестиционный фонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына экс-президента РЖД Владимира Якунина, продаст свою долю в производителе шоколада French Kiss, пишет РБК со ссылкой на отчетность люксембургской VIY Growth Fund.
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Женщина пострадала при приготовлении самогона в многоэтажном жилом доме в городе Узловая Тульской области, при взрыве повреждено остекление квартиры, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Транспорт
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Общество
В школьных аттестатах появится новая оценка «зачет»
Министерство просвещения РФ готовит новый порядок выдачи школьных аттестатов об основном общем и среднем общем образовании.
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Семь стран лишились права голоса в ООН
Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
Авто
В Москве выставили «Волгу»-«догонялку КГБ» за 8,5 млн рублей
В одном из московских автосалонов выставили на продажу редчайшую "Волгу" ГАЗ-23 по прозвищу "догонялка", которая была разработана для КГБ СССР и других спецслужб.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики болезни Альцгеймера
Принципы здорового образа жизни, снижающие риск развития болезни Альцгеймера, опубликованы на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор) 12 января.
Политика
Киев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Иране украинцев
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Игры
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Фанаты попросили Activision и Infinity Ward пожертвовать средства с продаж набора The Outback на борьбу с пожарами и их последствиями.
Политика
Спикер парламента Эстонии назвал антиконституционным договор с Россией
Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас потребовал пересмотреть пограничный договор с Россией.
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Миллер: Россия сможет достроить «Северный поток — 2» своими силами
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что у России нет технологических препятствий для того, чтобы самостоятельно достроить газопровод «Северный поток — 2».
Общество
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Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание, посвященное планам принца Гарри и Меган Маркл отойти от исполнения королевских обязанностей.
Происшествия
В Индии самолёт совершил вынужденную посадку из-за угрозы взрыва
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Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут
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Браслет Xiaomi Mi Band 5 получит увеличенный дисплей и Google Pay
Как стало известно, браслет Xiaomi Mi Band 5 получит увеличенный дисплей и Google Pay, при этом его стоимость планируют оставить почти на прежнем уровне.
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«Лучшие» среди худших: названы номинанты на премию «Золотая малина»
Организаторы антипремии «Золотая малина» озвучили номинантов. Получателей «ягод» назовут 8 февраля - за день до «Оскара».
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Владислав Сурков приехал в Абхазию
Помощник президента России Владислав Сурков вечером 12 января прибыл в Абхазию, сообщили "Интерфаксу" в администрации главы республики.