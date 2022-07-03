Например, по статье 199 УК за уклонение от уплаты налогов в крупном размере 15–45 млн рублей сейчас грозит лишение свободы на срок до двух лет, а если ущерб для казны превысил 45 млн рублей — особо крупный размер — до шести лет заключения.