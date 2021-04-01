«Известия»: в российские магазины перестали поставлять сахар
Торговые сети уже больше недели не могут закупить сахарный песок у производителей по фиксированным ценам, сообщает "Известия" со ссылкой на два источника.В источнике
С чего всё началось
Песок не сыплется: заводы приостановили продажи сахара
Производители сахара в последних числах марта приостановили его продажи торговым сетям, рассказали источники «Известий» на рынке. По их словам, заводы также не подтверждают объемы будущих поставок.
Известия17:01