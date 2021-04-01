Торговые сети уже больше недели не могут закупить сахарный песок у производителей по фиксированным ценам, сообщает "Известия" со ссылкой на два источника.

С чего всё началось Песок не сыплется: заводы приостановили продажи сахара Производители сахара в последних числах марта приостановили его продажи торговым сетям, рассказали источники «Известий» на рынке. По их словам, заводы также не подтверждают объемы будущих поставок. Известия 17:01