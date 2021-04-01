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РИА Новости

«Известия»: в российские магазины перестали поставлять сахар

Торговые сети уже больше недели не могут закупить сахарный песок у производителей по фиксированным ценам, сообщает "Известия" со ссылкой на два источника.В источнике
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С чего всё началось

Песок не сыплется: заводы приостановили продажи сахара

Производители сахара в последних числах марта приостановили его продажи торговым сетям, рассказали источники «Известий» на рынке. По их словам, заводы также не подтверждают объемы будущих поставок.
Известия17:01

Подробнее о событии

СМИ сообщили о проблемах с продажей сахара с заводов в России

РБК00:16

Поставки сахара в российские магазины прекратились

News.ru17:37

Российские заводы прекратили поставлять сахар в магазины

РЕН ТВ21:09

В российские магазины перестали поставлять сахар

Lenta.ru20:15

Заводы в России приостановили продажи сахара

Телеканал 360°19:22

«Известия»: в российские магазины перестали поставлять сахар

РИА Новости22:41

Источники сообщили о приостановке продаж сахара с заводов

Известия17:45
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