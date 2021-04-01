«Известия»: в российские магазины перестали поставлять сахар
Другой источник рассказал изданию, что производители отказываются даже подтверждать торговым сетям объемы будущих поставок. По его словам, запасы сахара на распределительных центрах компаний постепенно сокращаются.В источнике
С чего всё началось
Песок не сыплется: заводы приостановили продажи сахара
Производители сахара в последних числах марта приостановили его продажи торговым сетям, рассказали источники «Известий» на рынке. По их словам, заводы также не подтверждают объемы будущих поставок.
Известия17:01