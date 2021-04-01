Другой источник рассказал изданию, что производители отказываются даже подтверждать торговым сетям объемы будущих поставок. По его словам, запасы сахара на распределительных центрах компаний постепенно сокращаются.

С чего всё началось Песок не сыплется: заводы приостановили продажи сахара Производители сахара в последних числах марта приостановили его продажи торговым сетям, рассказали источники «Известий» на рынке. По их словам, заводы также не подтверждают объемы будущих поставок. Известия 17:01