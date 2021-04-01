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РИА Новости

«Известия»: в российские магазины перестали поставлять сахар

Другой источник рассказал изданию, что производители отказываются даже подтверждать торговым сетям объемы будущих поставок. По его словам, запасы сахара на распределительных центрах компаний постепенно сокращаются.В источнике
РИА Новости
РИА ОмскИнформ
РЕН ТВ
Известия
Русская Планета
News.ru
SIA.ru
Avoka.do
АБН
A42.RU
Lenta.ru
Телеканал 360°
Вслух.Ру
С чего всё началось

Песок не сыплется: заводы приостановили продажи сахара

Производители сахара в последних числах марта приостановили его продажи торговым сетям, рассказали источники «Известий» на рынке. По их словам, заводы также не подтверждают объемы будущих поставок.
Известия17:01

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«Известия»: в российские магазины перестали поставлять сахар

РИА Новости22:41

Российские заводы прекратили поставлять сахар в магазины

РЕН ТВ21:09

Поставки сахара в российские магазины прекратились

News.ru17:37

Заводы в России приостановили продажи сахара

Телеканал 360°19:22

«Известия»: торговые сети не могут закупить сахар у производителей

Online47.ru19:14

В российские магазины перестали поставлять сахар

Lenta.ru20:15

Источники сообщили о приостановке продаж сахара с заводов

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