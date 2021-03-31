Число заболевших COVID-19 в мире за неделю выросло на 14%

Более 3,8 млн случаев заражения коронавирусом выявлено в мире на минувшей неделе, заболеваемость выросла на 14% по сравнению с предыдущими семью днями, смертность - на 5%. Эти сведения приведены в опубликованном в среду в Женеве еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).