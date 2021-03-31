«Известия»: в ряде регионов оптовые цены на бензин превысили розничные
В нескольких российских регионах сложилась опасная ситуация с балансом оптовых и розничных цен на бензин, сообщают "Известия" со ссылкой на главу Приморского топливного союза Владимира Чирскова.В источнике
Фактически АЗС вынуждены покупать топливо на бирже по цене дороже, чем в рознице. И к этим ценам нужно ещё прибавить около пяти рублей на литр, которые составляют дополнительные затраты заправок.URA.Ru
С чего всё началось
Оптом — дороже: биржевые цены на бензин в России превысили розничные
Оптовые цены на бензин превысили розничные минимум в пяти регионах — во Владивостоке, Тверской области, Хабаровском и Приморском краях, а также на Сахалине, сообщили «Известиям» представители бизнеса.
Известия17:01