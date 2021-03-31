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РИА Новости

«Известия»: в ряде регионов оптовые цены на бензин превысили розничные

В нескольких российских регионах сложилась опасная ситуация с балансом оптовых и розничных цен на бензин, сообщают "Известия" со ссылкой на главу Приморского топливного союза Владимира Чирскова.В источнике
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Владимир Чирсковполитик
Фактически АЗС вынуждены покупать топливо на бирже по цене дороже, чем в рознице. И к этим ценам нужно ещё прибавить около пяти рублей на литр, которые составляют дополнительные затраты заправок.URA.Ru
С чего всё началось

Оптом — дороже: биржевые цены на бензин в России превысили розничные

Оптовые цены на бензин превысили розничные минимум в пяти регионах — во Владивостоке, Тверской области, Хабаровском и Приморском краях, а также на Сахалине, сообщили «Известиям» представители бизнеса.
Известия17:01

Подробнее о событии

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Оптовые цены на бензин в России превысили розничные

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Оптовые цены на бензин в России превысили розничные

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