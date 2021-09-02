Эксперты полагают, что негативный сценарий в виде массовых дефолтов возможен в том случае, если банки откажутся от консервативной политики кредитования, а у населения резко ухудшится платежеспособность.
Как сообщает портал svpressa.ru, 1 сентября 2021 года в Южном военном округе закончится формирование 38-тысячного боевого армейского резервного состава, который в сокращенном варианте будет носить название БАРС.
Новый Isuzu D-Max AT35 имеет оригинальные колеса с шинами BFGoodrich внешним диаметром 35 дюймов, усиленную переднюю подвеску с амортизаторами Bilstein, увеличенный дорожный просвет и расширители колесных арок.
Совместное заявление Ранее США и Украина по результатам прошедших переговоров Зеленского и Байдена обнародовали их совместном заявлении о стратегическом партнерстве, согласно которому Киев и Вашингтон выступают против газопровода "Северный поток — 2" и рассматривают его как угрозу европейской энергетической безопасности.
«Американская история преступлений» (7 сентября) Долгожданный третий сезон проекта Райана Мерфи под названием «Импичмент» расскажет зрителям об одном из самых громких политических скандалов в истории Америки, разразившемся из-за связи Билла Клинтона, 42-го президента США, с Моникой Левински, 22-летней сотрудницей Белого дома.