Президент Зеленский обсудил с Байденом санкции за угрозу энергобезопасности Украины

Совместное заявление Ранее США и Украина по результатам прошедших переговоров Зеленского и Байдена обнародовали их совместном заявлении о стратегическом партнерстве, согласно которому Киев и Вашингтон выступают против газопровода "Северный поток — 2" и рассматривают его как угрозу европейской энергетической безопасности.