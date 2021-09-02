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«Известия»: задолженность россиян перед банками достигнет 955 миллиардов рублей в сентябре

В начале сентября просроченная задолженность россиян перед банками достигнет рекордной отметки в 955 миллиардов рублей, а уже в следующем году может превысить один триллион.
Lenta.ru
Наибольший объем невыплат — около 60 процентов, находится в сегменте потребительского кредитования.
Lenta.ru
Эксперты полагают, что негативный сценарий в виде массовых дефолтов возможен в том случае, если банки откажутся от консервативной политики кредитования, а у населения резко ухудшится платежеспособность.
Lenta.ru
По данным исследований, в среднесрочной перспективе возможен рост проблемных задолженностей.
РЕН ТВ

С чего всё началось

Непотребное поведение: россияне набрали «плохих» долгов
На начало сентября просроченная задолженность физических лиц перед банками достигнет 955 млрд рублей. Существует риск, что уже в следующем году она преодолеет порог в 1 трлн рублей.
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Россияне задолжали 955 млрд рублей по кредитам
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