Газета.Ru«Известия»: законопроект о выплате 13-й пенсии внесут в Госдуму осеньюВ Госдуму осенью группа депутатов внесет законопроект "Об изменениях в закон "О страховых пенсиях"", который предполагает выплату 13-й пенсии.Газета.RuДокументом предлагается раз в год в декабре выплачивать пожилым гражданам дополнительную, так называемую 13-ю пенсию.ИзвестияЭксперты признают: размер пенсий в России невелик, но при этом считают, что законопроект вряд ли получится принять.Известия«Необходимо принять решительные меры для улучшения жизни пожилых людей. Старость должна перестать ассоциироваться с бедностью и лишениями», – отметили авторы законопроекта.Аргументы и ФактыЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuPravda.RuФАНПолитика СегодняLife.ruiReactorИзвестияАМИТЕЛЭкономика сегодняLive24Вечерняя МоскваРЕН ТВЦарьградСпортКПАргументы и ФактыПятый каналA42.RUКомсомольская правдаПрофильНТВПодробнее о событииВ России могут ввести выплату 13-й пенсии для пожилых россиянАргументы и Факты19:21Старость на радость: ГД осенью рассмотрит законопроект о 13-й пенсииИзвестия17:01Самое цитируемое«Известия»: в Госдуму поступил законопроект о выплате 13-й пенсии пенсионерам этой осеньюRT на русском21:15«Известия»: законопроект о выплате 13-й пенсии внесут в Госдуму осеньюГазета.Ru20:39«Известия»: в Госдуму поступит законопроект о выплате пенсионерам 13-й пенсииLenta.ru20:20«Известия»: осенью в Госдуму внесут законопроект о выплате 13-й пенсии раз в год в декабреРИА Новости21:25В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию пожилым россиянамURA.Ru17:36Показать ещёОценить680Поделиться