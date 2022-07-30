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«Известия»: законопроект о выплате 13-й пенсии внесут в Госдуму осенью

В Госдуму осенью группа депутатов внесет законопроект "Об изменениях в закон "О страховых пенсиях"", который предполагает выплату 13-й пенсии.
Газета.Ru
Документом предлагается раз в год в декабре выплачивать пожилым гражданам дополнительную, так называемую 13-ю пенсию.
Известия
Эксперты признают: размер пенсий в России невелик, но при этом считают, что законопроект вряд ли получится принять.
Известия
«Необходимо принять решительные меры для улучшения жизни пожилых людей. Старость должна перестать ассоциироваться с бедностью и лишениями», – отметили авторы законопроекта.
Аргументы и Факты

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