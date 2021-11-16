ФАС призвала нефтяников не допустить дальнейшего роста цен на топливо всех видов и «настоятельно рекомендовала» увеличить объемы производства нефтепродуктов, говорится в протоколе заседания биржевого комитета антимонопольной службы от 27 октября.
Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург порекомендовал молодым людям, уже переболевшим коронавирусом, прививаться «Спутником Лайт».
Правоохранительные органы Казахстана начали досудебное расследование о незаконном лишении свободы гражданина России, который утверждает, что в течение 20 лет находился в трудовом рабстве в Карагандинской области.