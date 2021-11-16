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«Известия»: жителям Сибири и Дальнего Востока не хватает топлива

С нехваткой топлива столкнулись жители Сибири и Дальнего Востока.
Газета.Ru
Независимые АЗС на Дальнем Востоке и в Сибири не имеют возможности приобретать топливо с запасом, что приводит к сокращению ассортимента и дефициту.
Экономика сегодня
В отдельных восточных субъектах, где диспаритет цен особенно ощутим, образуются большие очереди на АЗС ВИНКов, указал Евгений Аркуша.
Известия
ФАС призвала нефтяников не допустить дальнейшего роста цен на топливо всех видов и «настоятельно рекомендовала» увеличить объемы производства нефтепродуктов, говорится в протоколе заседания биржевого комитета антимонопольной службы от 27 октября.
Известия

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