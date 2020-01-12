Известная модель и актриса Ксения Пунтус, возможно, не выпала из окна квартиры внука Никиты Михалкова Андрея Бакова, а была выброшена из проезжавшей мимо автомашины. «МК» удалось выяснить, какие показания давал очевидец, обнаруживший 21-летнюю модель в Трехпрудном переулке в Москве.

с чего всё началось

Отмечается, что девушку обнаружили лежащей на тротуаре возле жилого дома. Она могла выпасть из окна на третьем этаже. Модель госпитализировали и прооперировали.

Известная модель выпала из окна в центре Москвы

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