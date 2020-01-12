Происшествия

Москва 24Москва 24Известная модель выпала из окна в центре Москвы

Отмечается, что девушку обнаружили лежащей на тротуаре возле жилого дома. Она могла выпасть из окна на третьем этаже. Модель госпитализировали и прооперировали.
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с чего всё началось

Дворник рассказал, как нашел модель под окнами квартиры внука Михалкова

Известная модель и актриса Ксения Пунтус, возможно, не выпала из окна квартиры внука Никиты Михалкова Андрея Бакова, а была выброшена из проезжавшей мимо автомашины. «МК» удалось выяснить, какие показания давал очевидец, обнаруживший 21-летнюю модель в Трехпрудном переулке в Москве.
Московский Комсомолецвчера в 05:06

Подробнее о событии

Неожиданный поворот в трагедии с Ксенией Пунтус: стали известны подробности личной жизни модели

Комсомольская правдавчера в 16:05

Агент сообщила о состоянии выпавшей из окна модели Пунтус

Москва 24вчера в 10:40

Что известно о падении модели из окна квартиры внука Михалкова

РЕН ТВ11 января в 14:06

Агент Ксении Пунтус рассказал о состоянии модели

Ридусвчера в 07:49

СМИ: Выпавшая из окна модель Ксения Пунтус находится в отделении реанимации

Вечерняя Москвавчера в 11:27

Агент Ксении Пунтус рассказала о состоянии модели

РИА Новостивчера в 12:08

Агент модели Ксении Пунтус рассказала о ее состоянии

Московский Комсомолецвчера в 12:07
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Армия и оружие

Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана

Avia.pro 11 января в 17:36
Футбол

Тишина на рынке РПЛ. Почему так происходит

Который единственный из клубов РПЛ ведет себя на рынке ярко и агрессивно.
Спорт-Экспресс 01:00
Происшествия

В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке

Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.
Российская газета 01:09
Кино

Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»

Интерфакс 00:45
Политика

Хафтар прибыл в Москву для переговоров с Сарраджем

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар прибыл в Москву для участия в переговорах по урегулированию ситуации в Ливии, сообщает в понедельник, 13 января «РИА Новости» со ссылкой на ливийский информированный источник.
Известия вчера в 18:04
Общество

Счетная палата назвала критической ситуацию с мусором в Алтайском крае

Среди территорий, в которых ситуация с мусорными полигонами может остаться критической, аудиторы СП называют Алтайский, Камчатский и Приморский края, а также Чукотский автономный округ, Республику Мордовию, Московскую и Ленинградскую области.
Толк вчера в 21:38
Происшествия

Самолет из Челябинска в Москву не смог вылететь из-за неисправности

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" не смог вылететь из аэропорта Челябинска в понедельник утром в Москву из-за неисправности, рейс перенесли, сообщила пресс-служба аэропорта.
РИА Новости вчера в 23:48
Политика

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку

ТАСС вчера в 12:39
Политика

Валенса призвал Польшу признать правду о том, кто освободил Освенцим

Экс-президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить российского лидера Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим), связав этот шаг с решением действующего главы государства не ехать на мероприятия в Израиль.
РИА Новости вчера в 22:44
Происшествия

СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 17:09
Армия и оружие

Танк Т-72 смог уцелеть после попадания противотанковой ракеты в Сирии

Речь идет о попадании противотанковой ракеты по бронемашине, которая смогла уцелеть, несмотря на старания террористов.
Дни24 вчера в 08:07
Происшествия

Прожившего три недели на морозе мужчину спасли на Аляске

News.ru 11 января в 23:53
Шоу-бизнес

Галина Польских опровергла сообщения о госпитализации

Московский Комсомолец вчера в 08:25
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы

Анастасия Заворотнюк после продолжительного нахождения в одной из больниц Москвы вернулась домой.
Online47.ru вчера в 18:54
Политика

В Австрии раскритиковали санкции США против «Северного потока-2»

Власти Австрии считают неприемлемыми американские санкции против "Северного потока-2".
Российская газета 01:11
Экономика

Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков

За первые семь месяцев 2019 года Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков.
RT на русском вчера в 22:00
Общество

В России подорожает стоимость тарифов у сотовых операторов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") подорожает, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:24
Здоровье

В Якутии из-за вспышки кори было заказано еще 40 тысяч доз вакцин

Для нужд Якутии заказано дополнительно 40 тысяч вакцин против кори. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.
Накануне.Ru 11 января в 04:04
Общество

В России поменяют систему оплаты труда учителей

Правительство разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, которые введут единую модель формирования оплаты труда учителей на федеральном уровне.
РИА Новости вчера в 14:59
Футбол

«ПСЖ» и «Монако» сыграли вничью в чемпионате Франции

РИА Новости вчера в 17:10
Политика

Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Тегеран на переговоры с Вашингтоном, но главное - чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а в отношении протестующих в стране не применялось насилие.
ТАСС вчера в 19:22
Общество

В Австралии голодным животным сбросили с вертолетов тонны моркови

В Австралии к спасению пострадавших от пожаров животных подключили авиацию. С воздуха зверям сбросили тысячи килограммов моркови.
НТВ вчера в 05:07
Шоу-бизнес

Рената Литвинова после ДТП отправилась в ресторан

Российская актриса и режиссер Рената Литвинова, попавшая 12 января в ДТП в Москве, отправилась праздновать свой день рождения в ресторан.
Известия вчера в 18:47
Авто

Дебютировал полноприводный хот-хэтч Toyota GR Yaris

Выпускать GR-версии будут отдельно от гражданских хэтчбеков — на заводе Motomachi, где делают седаны Toyota Crown и спорткары Lexus LC.
Авторевю 10 января в 08:50
Происшествия

В США из-за бурь и торнадо погибли 11 человек

В США из-за бурь и торнадо погибли по меньшей мере 11 человек за последние два дня, сообщило AP со ссылкой на представителей местных властей.
РБК 11 января в 22:26
Политика

США потребовали у Китая отказаться от иранской нефти

США намерены добиться от китайских властей прекращения поставок нефти из Ирана в КНР.
Известия вчера в 20:17
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
Общество

Назван мотив убийства российских журналистов в ЦАР

Мотивом нападения на российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле 2018 года, был грабеж.
Lenta.ru 00:28
Армия и оружие

На обстрелянной авиабазе Балад в Ираке не было военных США

Российская газета вчера в 16:23
Хоккей

Форвард «Адмирала» Коростелев забил первый гол в КХЛ

Sports.ru вчера в 03:51
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