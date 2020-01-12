Происшествия
Москва 24Известная модель выпала из окна в центре Москвы
Отмечается, что девушку обнаружили лежащей на тротуаре возле жилого дома. Она могла выпасть из окна на третьем этаже. Модель госпитализировали и прооперировали.
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с чего всё началось
Известная модель и актриса Ксения Пунтус, возможно, не выпала из окна квартиры внука Никиты Михалкова Андрея Бакова, а была выброшена из проезжавшей мимо автомашины. «МК» удалось выяснить, какие показания давал очевидец, обнаруживший 21-летнюю модель в Трехпрудном переулке в Москве.Московский Комсомолецвчера в 05:06
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Неожиданный поворот в трагедии с Ксенией Пунтус: стали известны подробности личной жизни модели
Комсомольская правдавчера в 16:05
СМИ: Выпавшая из окна модель Ксения Пунтус находится в отделении реанимации
Вечерняя Москвавчера в 11:27
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