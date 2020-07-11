"Сегодня в Сергиево-Посадском районе погибла мотоблогер Ксения Никитина, столкнувшись с трактором", - рассказал собеседник агентства. Авария произошла в 11.00 на 87-м километре трассы М-8 в Московской области, отмечает издание "Ya76".

Известная мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье

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