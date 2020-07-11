Происшествия
Газета.RuИзвестная мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье
"Сегодня в Сергиево-Посадском районе погибла мотоблогер Ксения Никитина, столкнувшись с трактором", - рассказал собеседник агентства. Авария произошла в 11.00 на 87-м километре трассы М-8 в Московской области, отмечает издание "Ya76".
Читать в источнике
Оценить444
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 20:36, Ашберн
Здоровье
Врач-терапевт назвала опасность употребления кофе в жару
Как избежать опасных последствий, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева.
РИА Новости 19:03
Фигурное катание
Тутберидзе признана ISU лучшим тренером мира
РИА Новости 10:38
Политика
Трамп впервые с начала пандемии появился на публике в маске
Президент США Дональд Трамп впервые с момента начала пандемии коронавируса появился на публике в маске.
RT на русском 19:19
Общество
В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»
Ruposters.ru 09 июля в 07:07
Происшествия
Сын экс-министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подольске
В подмосковном Подольске иномарка BMW X6 11 июля насмерть сбила велосипедиста.
Известия 17:16
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 08:26
Экономика
Кудрин сообщил о застое в экономике
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.
RT на русском 11:19
Футбол
Арбитр Федотов: Заболотный не фолил на Понсе, это не пенальти
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак».
Чемпионат 14:50
Общество
Онищенко назвал самую безопасную страну для путешествий
Онищенко отметил, что можно снова отправляться в отпуск в европейские страны, при этом он подчеркнул, что статистику по заболеваемости нужно учитывать в каждой стране.
РИА Новости 20:16
Авто
Great Wall выпустит рамный внедорожник под маркой WEY
Дизайн модели, судя по распространенным производителем изображениям, выдержан в классическом для рамных внедорожников ключе: с приподнятыми бамперами, высокой посадкой и буксировочными петлями на видном месте (рядом с передним краем лонжеронов).
Автоновости дня вчера в 09:12
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии, Квят стал 14-м
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон завоевал "поул-позишн" на втором этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Штирии, который проходит в Австрии.
РИА Новости 11:20
Наука
В Южной Каролине обнаружили останки древнего пятиметрового дельфина
В американском штате Южная Каролина были обнаружены останки доисторического дельфина.
Discover24 10:36
Политика
Александр Козловский сравнил с торговлей действия лидера ЛДПР в Госдуме
"Если были причины на задержание, то правоохранительные органы действовали правомочно", - добавил Александр Козловский.
Псковская Лента Новостей вчера в 07:04
Общество
Что означает для всей страны арест Фургала
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с экспертами, уйдет ли ЛДПР в отставку и начнутся ли массовые протесты в Хабаровске
Радио Комсомольская правда вчера в 10:33
Общество
В Москве за сутки скончались 27 пациентов с коронавирусом
Московский Комсомолец 16:09
Общество
Астрологи рассказали, как склонить мужчину к браку
Усолье.Инфо 09 июля в 02:06
Политика
Лукашенко заявил, что белорусы никогда не стояли на коленях
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его сердце «окончательно и бесповоротно отдано» белорусскому народу.
Коммерсантъ 19:31
Общество
В игре Far Cry 6 появится звезда сериала «Во все тяжкие»
Звезда сериалов "Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу" и "Мандалорец" Джанкарло Эспозито сыграет роль Антона Кастильо в игре Far Cry 6, подтвердила компания Ubisoft после просочившейся в Сеть информации о работе над новым сезоном французского шутера.
Российская газета 11:58
Экономика
Состояние главы Amazon Безоса превысило рекордные $180 млрд
Состояние самого богатого человека в мире, главы Amazon Джеффа Безоса, превысило $180 млрд.
Газета.Ru 09 июля в 02:24
Гаджеты
Смартфоны Samsung перестанут комплектовать бесплатными зарядниками
Samsung перестанет класть в комплект смартфонов зарядное устройство. Об этом сообщается в отчете корейского издания Etnews.
Lenta.ru 09 июля в 11:12
Политика
СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии
Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничного механизма помощи Сирии через один пропускной пункт на границе с Турцией на год.
Российская газета 17:54
Авто
«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada
В пятницу, 10 июля, компания "АвтоВАЗ" официально объявила о запуске производства Chevrolet Niva под новым названием Lada Niva на заводе "Лада Запад Тольятти".
Новые автомобили 10:47
Кино
Эрик Киллмонгер возглавил рейтинг лучших злодеев Marvel
Газета.Ru 13:50
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 07:23
Общество
Россиян освободили от расходов на электросчетчики
Потребители освобождены от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии.
Интерфакс 10:27
Общество
ПФР заявил о новых прибавках к пенсиям определенным группам россиян
Небольшие дополнения к выплатам могут получить работающие пенсионеры, получатели накопительной пенсии и участники программы софинансирования накоплений.
Экономика сегодня 16:25