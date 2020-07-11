Происшествия
Газета.RuИзвестная мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье
"Сегодня в Сергиево-Посадском районе погибла мотоблогер Ксения Никитина, столкнувшись с трактором", - рассказал собеседник агентства. Авария произошла в 11.00 на 87-м километре трассы М-8 в Московской области, отмечает издание "Ya76".
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Культура
Самая нелюбимая песня самой любимой группы
Михаил Антонов возвращает на несколько десятилетий назад Понравилась программа?
Радио Комсомольская правда 17:15
Общество
Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12
Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга».
REGNUM вчера в 08:29
Футбол
Тренер «Спартака» Тедеско перевел мошенникам 250 тыс. рублей
Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско перевел мошенникам около 250 тыс. рублей, сообщает «Спорт-Экспресс» в субботу, 11 июля.
Известия 15:38
Автоспорт
Россиянин Шварцман выиграл гонку этапа «Формулы-2» в Австрии
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) победил в первой гонке второго этапа серии «Формула-2» в Австрии.
Известия 16:19
Происшествия
В мэрии ингушской столицы и фонде соцстраха начались обыски
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в администрации города Магас (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 13:21
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Спорт
Assassin’s Creed Valhalla может выйти 17 ноября
Cyber.sports.ru 15:52
Общество
ВОЗ зафиксировала суточный рекорд случаев коронавируса
За прошедшие сутки в мире было выявлено 228 102 новых случая COVID-19 – это рекордный прирост, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 02:14
Политика
В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну
Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
RT на русском вчера в 20:52
Общество
Более 1260 школьников Балашихи сдали ЕГЭ по математике
РИАМО в Балашихе вчера в 09:36
Теннис
Рублёв победил Берреттини и вышел в финал теннисного турнира в Австрии
RT на русском 10:14
Политика
Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса
Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
РБК 09:39
Футбол
Тренер «Сочи» Федотов прокомментировал победу над «Спартаком»
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов поделился мнением о матче со "Спартаком" (1:0).
Чемпионат 16:14
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета вчера в 08:57
Политика
Эрдоган отказался считаться со мнением других стран по Святой Софии
Мнение других государств не учитывается при определении конфессиональной принадлежности Святой Софии в Стамбуле, значение имеет только воля турецкого народа.
РБК 13:56
Киберспорт
Фил Спенсер объявил дату выхода Carrion — 23 июля
Игра выйдет 23 июля на Xbox One, Nintendo Switch и РС. Более того, в день выхода новинка появится в библиотеке Xbox Game Pass.
Игромания.ру 15:24
Армия и оружие
Крейсеры Северного флота сбили ракеты-мишени в Баренцевом море
Москва, 10 июля 2020, 19:38 — REGNUM Экипажи ракетных крейсеров Северного флота «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» в Баренцевом море провели ракетные и артиллерийские стрельбы по аэродинамическим целям, сообщает 10 июля пресс-служба Северного флота (СФ).
REGNUM вчера в 12:38
Авто
Mercedes-Benz официально показала интерьер S-Class нового поколения
Культовый седан автоконцерна Mercedes-Benz, S-Class, будет иметь весьма новый и современный интерьер.
Лезги газет 08 июля в 16:32
Космос
США и Япония подписали декларацию о совместном освоении Луны
Discover24 04:23
Общество
ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами
Автомобили с иностранными госзнаками теперь тщательно "отслеживаются" инспекторами ГИБДД, особенно "под прицелом" находятся машины с армянскими номерами.
Новые автомобили вчера в 09:27
Футбол
Семак назвал серьёзной полученную Лунёвым в матче с «Ахматом» травму
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму, полученную голкипером Андреем Лунёвым в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
RT на русском 15:33
Политика
Украинский самолет сбили над Ираном из-за неправильных настроек ПВО
Российская газета 17:02
Киберспорт
В Dota 2 появился женский образ на Anti-Mage
В субботу, 11 июля, стало известно о том, что в Dota 2 появился женский образ на Anti-Mage.
Piter.tv 07:27
Культура
Electronic Arts запускает реалити-шоу по мотивам игры The Sims
В новом реалити-шоу The Sims Spark’d, которое стартует на американском телеканале TBS 17 июля, 12 участникам предстоит соревноваться в умении играть в симулятор жизни.
Чемпионат 14:30