Происшествия

Газета.RuГазета.RuИзвестная мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье

"Сегодня в Сергиево-Посадском районе погибла мотоблогер Ксения Никитина, столкнувшись с трактором", - рассказал собеседник агентства. Авария произошла в 11.00 на 87-м километре трассы М-8 в Московской области, отмечает издание "Ya76".
Читать в источнике
Комментировать552

Подробнее о событии

Популярная мотоблогер погибла в ДТП

РБК14:21

Известная мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье

Газета.Ru16:19

По пути в Ярославль погибла девушка-байкер Ксения Никитина

Новости Ярославля 76.ru12:11

Популярная блогерша погибла в Подмосковье

РИА Новости11:31

Девушка-мотоблогер погибла, врезавшись в трактор в Подмосковье

Московский Комсомолец10:42

Источник: блогер Ксения Никитина погибла в ДТП на трассе в Подмосковье

ТАСС12:34

Известная мотоблогерша погибла в ДТП

YA62.ru07:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 17:33, Ашберн
Происшествия

Два человека погибли, трое пострадали при ДТП на севере Москвы

РИА Новости 17:22
1
Общество

Москвичей предупредили о надвигающейся на столицу грозе с дождем

Интерфакс 07:34
64
Культура

Самая нелюбимая песня самой любимой группы

Михаил Антонов возвращает на несколько десятилетий назад Понравилась программа?
Радио Комсомольская правда 17:15
Общество

Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12

Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга».
REGNUM вчера в 08:29
222
Футбол

Тренер «Спартака» Тедеско перевел мошенникам 250 тыс. рублей

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско перевел мошенникам около 250 тыс. рублей, сообщает «Спорт-Экспресс» в субботу, 11 июля.
Известия 15:38
26
Автоспорт

Россиянин Шварцман выиграл гонку этапа «Формулы-2» в Австрии

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) победил в первой гонке второго этапа серии «Формула-2» в Австрии.
Известия 16:19
1
Происшествия

В мэрии ингушской столицы и фонде соцстраха начались обыски

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в администрации города Магас (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 13:21
5
Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

РИА Новости 08:26
2,6K
Спорт

Assassin’s Creed Valhalla может выйти 17 ноября

Cyber.sports.ru 15:52
Происшествия

Сын экс-министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подольске

Известия 17:16
3
Общество

Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

ТАСС 03:02
263
Общество

ВОЗ зафиксировала суточный рекорд случаев коронавируса

За прошедшие сутки в мире было выявлено 228 102 новых случая COVID-19 – это рекордный прирост, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 02:14
610
Политика

В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну

Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
RT на русском вчера в 20:52
2
Общество

Несогласованные митинги в поддержку Фургала прошли в Хабаровском крае

Известия 04:23
7,4K
Общество

Более 1260 школьников Балашихи сдали ЕГЭ по математике

РИАМО в Балашихе вчера в 09:36
16
Теннис

Рублёв победил Берреттини и вышел в финал теннисного турнира в Австрии

RT на русском 10:14
Политика

Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса

Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
РБК 09:39
266
Футбол

Тренер «Сочи» Федотов прокомментировал победу над «Спартаком»

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов поделился мнением о матче со "Спартаком" (1:0).
Чемпионат 16:14
Общество

Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года

11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета вчера в 08:57
66
Политика

Эрдоган отказался считаться со мнением других стран по Святой Софии

Мнение других государств не учитывается при определении конфессиональной принадлежности Святой Софии в Стамбуле, значение имеет только воля турецкого народа.
РБК 13:56
558
Киберспорт

Фил Спенсер объявил дату выхода Carrion — 23 июля

Игра выйдет 23 июля на Xbox One, Nintendo Switch и РС. Более того, в день выхода новинка появится в библиотеке Xbox Game Pass.
Игромания.ру 15:24
Армия и оружие

Крейсеры Северного флота сбили ракеты-мишени в Баренцевом море

Москва, 10 июля 2020, 19:38 — REGNUM Экипажи ракетных крейсеров Северного флота «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» в Баренцевом море провели ракетные и артиллерийские стрельбы по аэродинамическим целям, сообщает 10 июля пресс-служба Северного флота (СФ).
REGNUM вчера в 12:38
99
Авто

Mercedes-Benz официально показала интерьер S-Class нового поколения

Культовый седан автоконцерна Mercedes-Benz, S-Class, будет иметь весьма новый и современный интерьер.
Лезги газет 08 июля в 16:32
25
Космос

США и Япония подписали декларацию о совместном освоении Луны

Discover24 04:23
8
Общество

ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами

Автомобили с иностранными госзнаками теперь тщательно "отслеживаются" инспекторами ГИБДД, особенно "под прицелом" находятся машины с армянскими номерами.
Новые автомобили вчера в 09:27
25
Футбол

Семак назвал серьёзной полученную Лунёвым в матче с «Ахматом» травму

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму, полученную голкипером Андреем Лунёвым в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
RT на русском 15:33
Политика

Украинский самолет сбили над Ираном из-за неправильных настроек ПВО

Российская газета 17:02
1
Киберспорт

В Dota 2 появился женский образ на Anti-Mage

В субботу, 11 июля, стало известно о том, что в Dota 2 появился женский образ на Anti-Mage.
Piter.tv 07:27
2
Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили самолет ВВС США над Японским морем

Газета.Ru 11:56
407
Культура

Electronic Arts запускает реалити-шоу по мотивам игры The Sims

В новом реалити-шоу The Sims Spark’d, которое стартует на американском телеканале TBS 17 июля, 12 участникам предстоит соревноваться в умении играть в симулятор жизни.
Чемпионат 14:30
9
Главное