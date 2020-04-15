Американские исследователи провели ряд работ, направленных на изучение возрастных заболеваний глаз. Оказалось, когнитивные функции, а также развитие болезней глаз напрямую связаны с питанием. Авторами проведенного исследования выступили ученые из Национального института глаз США.

Известно, как питание влияет на когнитивные функции

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