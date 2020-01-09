Экономика
Deita.ruИзвестно, какие банки выдают ипотеку под 2% на Дальнем Востоке
Сама программа является логическим продолжением предыдущей инициативы «дальневосточный гектар», в рамках которой граждане получали земельные участки в кредит по такой же рекордно-низкой ставке в 2 процента.
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На ДВ растёт число банков-участников программы льготной ипотеки
Общественное телевидение Россиивчера в 13:25
Выдаем кредиты под 2%: все больше банков предоставляют «дальневосточную ипотеку»
AmurMedia.ruвчера в 05:50
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