Экономика

Deita.ruDeita.ruИзвестно, какие банки выдают ипотеку под 2% на Дальнем Востоке

Сама программа является логическим продолжением предыдущей инициативы «дальневосточный гектар», в рамках которой граждане получали земельные участки в кредит по такой же рекордно-низкой ставке в 2 процента.
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На ДВ растёт число банков-участников программы льготной ипотеки

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REGNUMвчера в 09:14

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EastRussiaвчера в 04:29

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ТАССвчера в 06:35

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AmurMedia.ruвчера в 05:50

Названы банки, выдающие ипотеку на Дальнем Востоке под 2%

РБКвчера в 05:13

«Дальневосточную» ипотеку под 2% будут выдавать 14 банков

РИА Новостивчера в 07:26
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Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 05:55, Ашберн
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