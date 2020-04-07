Коронавирус

Астрахань FMАстрахань FMНадежду Бабкину ввели в состояние искусственной комы

Знаменитую астраханку ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. У 70-летней народной артистки, уроженки Астрахани диагностировали обширную двустороннюю пневмонию, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось

Надежда Бабкина в коме

Певице диагностировали обширная двустороннюю пневмонию и срочно госпитализировали еще 1 апреля. «Все очень сложно, положение пограничное, ее ввели в искусственную кому», - сообщили «МК» эти источники.
Московский Комсомолецвчера в 17:13

Подробнее о событии

Экстренно госпитализированную Надежду Бабкину ввели в кому: фото певицы

Московский Комсомолец04:36

СМИ: Надежда Бабкина находится в тяжелом состоянии

Газета.Ru04:43

Источники в больнице: «Надежду Бабкину ввели в искусственную кому»

StarHit.ruвчера в 17:45

70-летнюю Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Вокруг ТВвчера в 20:56

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ruвчера в 18:34

СМИ сообщили, что Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

РИА Новостивчера в 18:07

Состояние здоровья Надежды Бабкиной: певица находится в коме

Комсомольская правда04:08
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Политика

Мишустин запретил губернаторам закрывать все подряд

Объектом критики стало самоуправство отдельных региональных лидеров. Они закрыли границы регионов с целью борьбы с коронавирусом.
Deita.ru вчера в 05:45
Экономика

Бизнес-ассоциации просят Мишустина о новых срочных мерах господдержки

Крупнейшие российские бизнес-ассоциации сообщили премьер-министру Михаилу Мишустину о риске массового банкротства предприятий и роста безработицы.
Коммерсантъ 07:41
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко

Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Evo-rus.com вчера в 02:15
Общество

Обновили карту распространения коронавируса в Подмосковье

В Московской области за последние сутки зафиксировано 34 новых случая заболевания коронавирусом.
Molnet.ru 04 апреля в 09:40
Политика

МВФ выдвинул Украине новое требование

Международный валютный фонд озвучил новое требование Украине.
Газета.Ru вчера в 23:35
Общество

Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату

Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Вести.Ru 06:30
Наука

Метаанализ насчитал 10,6 процента левшей

В среднем по всем рассмотренным исследованиям (почти 2,4 миллиона участников) левшей оказалось 10,6 процента, хотя этот показатель, в зависимости от работы, варьировался от 9,3 до 18,1 процента.
N+1 вчера в 10:04
Общество

В Брянске 33 человека ждут результатов анализов на COVID-19

Брянск, 7 апреля 2020, 13:49 — REGNUM На проверку анализов на COVID-19 отправлены результаты 33 человек из Брянска.
REGNUM 06:49
Общество

МЧС не советует использовать водку как антисептик для рук

«Для приготовления дезинфицирующего состава не следует заменять спирт водкой, так как в ней содержится недостаточный объем спирта для приготовления антисептика»,— отмечается в рекомендациях Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (.pdf).
Коммерсантъ 03:45
Шоу-бизнес

Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа

RuNews24.ru 02:34
Гаджеты

Новый планшет Huawei MatePad получит чип Kirin 810 и 10,4 дисплей

Сетевые источники опубликовали изображения и предполагаемые технические характеристики нового планшетного компьютера MatePad, который в скором времени может анонсировать китайский телекоммуникационный гигант Huawei.
3DNews 01:18
Политика

Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны

В указе Трампа сказано, что американская сторона не признаёт принятое Генассамблеей ООН Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах от декабря 1979 г.
REGNUM вчера в 16:46
Общество

Обнаружено влияние популярной прививки на заболеваемость коронавирусом

Специалисты сравнили показатели распространения и смертности от коронавирусной инфекции и установили, что в странах с вакцинацией БЦЖ за 15 дней заболеваемость COVID-19 составила 38 на один миллион, тогда как при отсутствии такой программы заражение достигло 358 на один миллион.
Кубанские новости 00:18
Общество

Доктор назвал ошибки людей, защищающихся перчатками от коронавируса

Доктор Каран Рангараджан рассказал об ошибках людей, которые в период распространения коронавируса посещают магазин в перчатках.
OAnews вчера в 14:50
Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась выше 34 долларов за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 3,24 процента, до 34,12 долларов за баррель.
ФедералПресс вчера в 22:29
Общество

Британского премьера перевели в интенсивную терапию

В отделение интенсивной терапии госпиталя Святого Томаса переведен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Вести.Ru вчера в 15:44
Политика

Госдеп США приравняет «Русское имперское движение» к террористам

Госдепартамент США приравняет организацию «Русское имперское движение» (РИД) к террористам, объявив ее иностранной террористической группировкой.
Lenta.ru вчера в 11:10
Религия

Благодатный огонь доставят из Израиля в Москву в канун Пасхи

РИА Новости 06:47
Энергетика

СМИ узнали о разногласиях Москвы и Эр-Рияда по снижению добычи нефти

После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Известия 08:15
Экономика

Россияне идут на фондовый рынок, несмотря на кризис

Распродажи, захлестнувшие фондовые рынки в марте, неожиданно привели к брокерам новых клиентов.
Ведомости вчера в 09:56
Единоборства

Гэтжи заменит Хабиба в бою с Тони Фергюсоном на UFC 249

ODDS.ru вчера в 03:17
Общество

Грузовое сообщение с КНР приостановили на погранпереходах в Приморье

Через российско-китайские погранпереходы в Приморье с 6 апреля временно прекратятся автомобильные грузовые перевозки.
EastRussia 05 апреля в 22:47
Общество

Все магазины «Спортмастер» закрыты из-за коронавируса

Сеть магазинов спортивных товаров "Спортмастер" закрыла все торговые точки после ввода ограничений на торговлю из-за коронавируса, сообщил РИА Новости в "Спортмастере".
РИА Новости 06:11
Общество

В Британии рассказали о состоянии помещенного в реанимацию Джонсона

В понедельник вечером офис премьера объявил, что состояние Джонсона ухудшилось и он доставлен в реанимацию.
РИА Новости 08:07
Общество

В Кремле оценили возможность приглашения ветеранов на парад Победы

В Кремле рассматриваются различные варианты празднования 75-летия Победы, но пока никаких решений о переносе парада в Москве из-за эпидемиологической ситуации не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru 08:09
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Футбол

США обвинили ФИФА в получении взятки за проведение ЧМ-2018 в России

Министерство юстиции США обвинило чиновников Международной федерации футбола (ФИФА) в получении взятки за проведение чемпионата мира 2018 года в России.
Lenta.ru 05:47
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru вчера в 15:11
Армия и оружие

Минобороны подготовит плавучий госпиталь для больных с коронавирусом

Министерство обороны РФ подготовит плавучий госпиталь "Иртыш" для разгрузки госпиталей военного ведомства на Дальнем Востоке, сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Российская газета 07:46
Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020

Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Газета.Ru вчера в 12:55
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Надежда Бабкина
Певица
Советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, телеведущая, политик, исследовательница народной песни, педагог. Основательница и художественный руководитель ансамбля «Русская песня». Художественный руководитель - директор Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня». Народная артистка РСФСР. Лауреат премии Ленинского комсомола. Член партии «Единая Россия».
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