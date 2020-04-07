Коронавирус
Астрахань FMНадежду Бабкину ввели в состояние искусственной комы
Знаменитую астраханку ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. У 70-летней народной артистки, уроженки Астрахани диагностировали обширную двустороннюю пневмонию, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось
Певице диагностировали обширная двустороннюю пневмонию и срочно госпитализировали еще 1 апреля. «Все очень сложно, положение пограничное, ее ввели в искусственную кому», - сообщили «МК» эти источники.Московский Комсомолецвчера в 17:13
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Политика
Мишустин запретил губернаторам закрывать все подряд
Объектом критики стало самоуправство отдельных региональных лидеров. Они закрыли границы регионов с целью борьбы с коронавирусом.
Экономика
Бизнес-ассоциации просят Мишустина о новых срочных мерах господдержки
Крупнейшие российские бизнес-ассоциации сообщили премьер-министру Михаилу Мишустину о риске массового банкротства предприятий и роста безработицы.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Обновили карту распространения коронавируса в Подмосковье
В Московской области за последние сутки зафиксировано 34 новых случая заболевания коронавирусом.
Политика
МВФ выдвинул Украине новое требование
Международный валютный фонд озвучил новое требование Украине.
Общество
Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату
Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Наука
Метаанализ насчитал 10,6 процента левшей
В среднем по всем рассмотренным исследованиям (почти 2,4 миллиона участников) левшей оказалось 10,6 процента, хотя этот показатель, в зависимости от работы, варьировался от 9,3 до 18,1 процента.
Общество
В Брянске 33 человека ждут результатов анализов на COVID-19
Брянск, 7 апреля 2020, 13:49 — REGNUM На проверку анализов на COVID-19 отправлены результаты 33 человек из Брянска.
Общество
МЧС не советует использовать водку как антисептик для рук
«Для приготовления дезинфицирующего состава не следует заменять спирт водкой, так как в ней содержится недостаточный объем спирта для приготовления антисептика»,— отмечается в рекомендациях Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (.pdf).
Шоу-бизнес
Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа
Гаджеты
Новый планшет Huawei MatePad получит чип Kirin 810 и 10,4 дисплей
Сетевые источники опубликовали изображения и предполагаемые технические характеристики нового планшетного компьютера MatePad, который в скором времени может анонсировать китайский телекоммуникационный гигант Huawei.
Политика
Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны
В указе Трампа сказано, что американская сторона не признаёт принятое Генассамблеей ООН Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах от декабря 1979 г.
Общество
Обнаружено влияние популярной прививки на заболеваемость коронавирусом
Специалисты сравнили показатели распространения и смертности от коронавирусной инфекции и установили, что в странах с вакцинацией БЦЖ за 15 дней заболеваемость COVID-19 составила 38 на один миллион, тогда как при отсутствии такой программы заражение достигло 358 на один миллион.
Общество
Доктор назвал ошибки людей, защищающихся перчатками от коронавируса
Доктор Каран Рангараджан рассказал об ошибках людей, которые в период распространения коронавируса посещают магазин в перчатках.
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше 34 долларов за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 3,24 процента, до 34,12 долларов за баррель.
Общество
Британского премьера перевели в интенсивную терапию
В отделение интенсивной терапии госпиталя Святого Томаса переведен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Политика
Госдеп США приравняет «Русское имперское движение» к террористам
Госдепартамент США приравняет организацию «Русское имперское движение» (РИД) к террористам, объявив ее иностранной террористической группировкой.
Религия
Благодатный огонь доставят из Израиля в Москву в канун Пасхи
Энергетика
СМИ узнали о разногласиях Москвы и Эр-Рияда по снижению добычи нефти
После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Экономика
Россияне идут на фондовый рынок, несмотря на кризис
Распродажи, захлестнувшие фондовые рынки в марте, неожиданно привели к брокерам новых клиентов.
Единоборства
Гэтжи заменит Хабиба в бою с Тони Фергюсоном на UFC 249
Общество
Грузовое сообщение с КНР приостановили на погранпереходах в Приморье
Через российско-китайские погранпереходы в Приморье с 6 апреля временно прекратятся автомобильные грузовые перевозки.
Общество
Все магазины «Спортмастер» закрыты из-за коронавируса
Сеть магазинов спортивных товаров "Спортмастер" закрыла все торговые точки после ввода ограничений на торговлю из-за коронавируса, сообщил РИА Новости в "Спортмастере".
Общество
В Британии рассказали о состоянии помещенного в реанимацию Джонсона
В понедельник вечером офис премьера объявил, что состояние Джонсона ухудшилось и он доставлен в реанимацию.
Общество
В Кремле оценили возможность приглашения ветеранов на парад Победы
В Кремле рассматриваются различные варианты празднования 75-летия Победы, но пока никаких решений о переносе парада в Москве из-за эпидемиологической ситуации не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Футбол
США обвинили ФИФА в получении взятки за проведение ЧМ-2018 в России
Министерство юстиции США обвинило чиновников Международной федерации футбола (ФИФА) в получении взятки за проведение чемпионата мира 2018 года в России.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Армия и оружие
Минобороны подготовит плавучий госпиталь для больных с коронавирусом
Министерство обороны РФ подготовит плавучий госпиталь "Иртыш" для разгрузки госпиталей военного ведомства на Дальнем Востоке, сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Общество
Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020
Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.