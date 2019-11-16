Сборные Швеции и Финляндии обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата Европы по футболу в 2020 году. Сборная Финляндии сыграет на Евро впервые в своей истории.

Швеция и Финляндия вышли на Евро-2020

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