Футбол
КоммерсантъШвеция и Финляндия вышли на Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
|3′
|48%
|Владение мячом
|52%
|–
|Удары в сторону ворот
|–
|–
|Удары в створ ворот
|–
|–
|Сейвы вратарём
|–
|–
|Офсайды
|–
|1
|Угловые
|–
|2
|Фолы
|–
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Россия
Расстановка 5‑3‑2
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
23
Петров
18
Жирков
20
Ионов
7
Оздоев
11
Зобнин
15
Миранчук
22
Дзюба
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
4
Боята
3
Вермален
21
Кастань
6
Витцель
7
де Брюйне
16
Азар
14
Мертенс
9
Лукаку
10
Азар
Бельгия
Расстановка 3‑4‑3
Сборные Швеции и Финляндии обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата Европы по футболу в 2020 году. Сборная Финляндии сыграет на Евро впервые в своей истории.
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