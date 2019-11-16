Футбол

КоммерсантъКоммерсантъШвеция и Финляндия вышли на Евро-2020

Россия — Бельгия
0 – 0
1-й тайм
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
3′
Сборные Швеции и Финляндии обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата Европы по футболу в 2020 году. Сборная Финляндии сыграет на Евро впервые в своей истории.
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