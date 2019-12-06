РПЛ
РИА НовостиИзвестный фанат «Спартака» назвал призывы Запашного провокационными
Известный болельщик "Спартака", руководитель проекта "Стадион — наш общий дом" Олег Семенов заявил РИА Новости, что призывы дрессировщика Эдгарда Запашного "крошить" болельщиков являются провокационными.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 09:45, Ашберн
Кино
Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Актер Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала "Сваты".
Политика
В Турции объяснили покупку российских С-400
Происшествия
Число погибших при пожаре в колледже в Одессе увеличилось до трех
Сотрудники спасательной службы, которые разбирают завалы после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, извлекли тело третьей погибшей.
Шоу-бизнес
Познер отказался отвечать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался реагировать на резкие высказывания актера Дмитрия Певцова в свой адрес.
Общество
Раймонд Паулс отметил «навязчивость» российской публики
Паулс признал, что популярен благодаря российскому телевидению, хотя иногда это ему мешает.
Гаджеты
Стартовали продажи смарт-часов Xiaomi Mi Watch с технологией eSIM
Из Китая приходят новости о старте продаж в стране "умных" часов Xiaomi Mi Watch с активированной технологией eSIM.
Политика
В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
Кино
«Яндекс» собирается снимать сериалы и фильмы по сценариям BBC
Вице-президент BBC Studios по странам Центральной и Восточной Европы, Средиземноморью и Африке Салим Мукаддам рассчитывает, что «Яндекс» с его масштабом и вниманием к качеству контента сможет привлечь к сериалам и фильмам студии новых зрителей из России.
Футбол
В Кремле прокомментировали конфликт футбольных болельщиков с полицией
Дмитрий Песков, являющийся пресс-секретарём президента России Владимира Путина, рассказал о том, следит ли Кремль за конфликтной ситуацией между фанатами и полицией.
Экономика
Белоруссия ожидает цены на газ из России на уровне Смоленской области
Со слов премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, белорусская сторона рассчитывает на цену российского газа на уровне Смоленской области плюс транспортировка, передает ТАСС.
Происшествия
SSJ100 вынужденно сел во «Внуково» после вылета в Надым
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Газпром-авиа", на борту которого находились свыше 40 человек, совершил вынужденную посадку в аэропорту "Внуково" из-за технической проблемы с одним из двигателей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Игры
Metacritic удалил более 6,5 тыс. негативных отзывов на Death Stranding
Внимательные геймеры провели небольшое расследование и выяснили, что Metacritic по какой-то причине подчистил негативные пользовательские отзывы на Death Stranding: ещё 4 декабря у игры было 9,5 тыс. негативных отзывов, а уже 5 декабря их стало меньше 3 тыс.
Политика
Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями бизнеса ФРГ перешел на немецкий язык, когда у одного из участников переговоров возникли трудности с переводом.
Общество
Матвиенко предложила наказать Новака и возмутилась импортной петрушкой
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках ежегодного совещания со статс-секретарями — заместителями глав федеральных органов исполнительной власти высказала недовольство работой Минсельхоза и Минэнерго, передает корреспондент РБК.
Общество
Патриарх Кирилл мог пользоваться бывшим самолетом ВТБ
Патриарх Кирилл летал на самолете Gulfstream G450 стоимостью 43 миллиона долларов, утверждается в расследовании сайта The Bell.
Политика
Порошенко дал Зеленскому советы по ведению переговоров с Путиным
Бывший украинский лидер Петр Порошенко дал нынешнему президенту страны Владимиру Зеленскому ряд рекомендаций по ведению переговоров в преддверии саммита «нормандской четверки».
Авто
Kia сертифицировала кроссовер Seltos для России
Компания Kia сертифицировала новый кроссовер Seltos для российского рынка, получив на модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Общество
В Москве скончался отравившийся «Кротом» математик
Известный математик, заслуженный преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов скончался 3 декабря 2019 года в Москве.
Шоу-бизнес
Мошенники выставили на продажу дом Волочковой
Мошенники разместили в Интернете объявление о продаже дома, принадлежащего балерине Анастасии Волочковой.
Политика
ПАСЕ не будет отказывать в полномочиях российской делегации из-за Крыма
Российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году, после воссоединения Крыма с РФ, хотя полуостров стал государственным субъектом демократическим путем в результате народного референдума.
Политика
В Донбассе отказались пустить к себе украинских силовиков
Предложение президента Украины Владимира Зеленского о создании муниципальной стражи в Донбассе не будет принято.
Гаджеты
Apple выпустит iPhone без единого разъема
Apple выпустит в 2020 году сразу несколько новых смартфонов, сообщил известный инсайдер Мин-Чи Куо, который прославился точными прогнозами об устройствах «яблочной компании».
Армия и оружие
«Бригада Святой Варвары»: Зеленский присвоил почётные наименования подразделениям ВСУ
Космос
Ракета «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс» стартовала с Байконура
Ракета «Союз-2.1а» стартовала с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-13», который доставит на орбиту 650 кг топлива, 420 кг воды, 1360 кг сухих грузов и 50 кг баллонов с кислородом.
Общество
Отец Егора Жукова прокомментировал приговор: «Опять кормить обормота»
Отец участника несогласованной с московскими властями акции 27 июля студента Высшей школы экономики Егора Жукова неожиданно отреагировал на приговор суда, пишет РЕН ТВ, "Опять кормить этого обормота", - сказал отец осужденного, узнав про условный срок сыну.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
Авто
Mercedes-Benz GLE Coupe стал более экономичным
Немецкий автогигант Mercedes-Benz обновил модель GLE Coupe, сделав ее более экономичной.