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РИА НовостиРИА НовостиИзвестный фанат «Спартака» назвал призывы Запашного провокационными

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Известный болельщик "Спартака", руководитель проекта "Стадион — наш общий дом" Олег Семенов заявил РИА Новости, что призывы дрессировщика Эдгарда Запашного "крошить" болельщиков являются провокационными.
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Известный фанат «Спартака» назвал призывы Запашного провокационными

РИА Новости07:49

О. Семёнов рассказал, что грозит Запашному за слова о фанатах

Чемпионат08:00
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 09:45, Ашберн
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